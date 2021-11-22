В Совбезе рассказали об увеличении незаконных мигрантов-транзитников через Россию в ЕС

Незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Он отметил, что «по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан». «Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки. Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной для того, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни», – рассказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, «в 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен».