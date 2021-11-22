Северная Корея отвергла проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в стране

Северная Корея отклонила проект резолюции ООН с критикой нарушений прав человека в стране, поскольку она пообещала продолжать решительно противостоять враждебным силам.

«МИД КНДР решительно осуждает и категорически отвергает принятую враждебными силами антиреспубликанскую «резолюцию о правах человека» как порождение их враждебной политики против КНДР и двойных стандартов, грубое нарушение суверенитета страны, нацеленное на искажение имиджа нашей республики», – цитирует заявление МИД КНДР РИА «Новости».

Представитель МИД отметил, что в резолюции отражены «фальшивые материалы, выдуманные враждебными силами». По его словам, в КНДР, где действует курс политики «Народные массы – превыше всего», государство ставит в абсолютный приоритет права и интересы народа. США и Запад же выдают себя за «цивилизованные государства» и говорят о проблемах с правами человека в Северной Корее, хотя сами являются «самыми злостными» нарушителями.

Отмечается, что КНДР не потерпит «каких-либо попыток нарушить суверенитет нашего государства, и мы продолжим до конца, решительно противостоять все более усиливающимся действиям враждебных сил против нас».

Ранее в ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в 17-й раз принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. ООН принимает такую резолюцию ежегодно с 2005 года. Южная Корея уже третий год не входит в число стран, выступающих с предложением резолюции, но проголосовала за ее принятие. Ожидается, что резолюция будет одобрена Генеральной Ассамблеей в декабре.