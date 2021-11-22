 

Северная Корея отвергла проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в стране

22.11.2021, 1:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Северная Корея отклонила проект резолюции ООН с критикой нарушений прав человека в стране, поскольку она пообещала продолжать решительно противостоять враждебным силам.

«МИД КНДР решительно осуждает и категорически отвергает принятую враждебными силами антиреспубликанскую «резолюцию о правах человека» как порождение их враждебной политики против КНДР и двойных стандартов, грубое нарушение суверенитета страны, нацеленное на искажение имиджа нашей республики», – цитирует заявление МИД КНДР РИА «Новости».

Представитель МИД отметил, что в резолюции отражены «фальшивые материалы, выдуманные враждебными силами». По его словам, в КНДР, где действует курс политики «Народные массы – превыше всего», государство ставит в абсолютный приоритет права и интересы народа. США и Запад же выдают себя за «цивилизованные государства» и говорят о проблемах с правами человека в Северной Корее, хотя сами являются «самыми злостными» нарушителями.

Отмечается, что КНДР не потерпит «каких-либо попыток нарушить суверенитет нашего государства, и мы продолжим до конца, решительно противостоять все более усиливающимся действиям враждебных сил против нас».

Ранее в ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в 17-й раз принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. ООН принимает такую резолюцию ежегодно с 2005 года. Южная Корея уже третий год не входит в число стран, выступающих с предложением резолюции, но проголосовала за ее принятие. Ожидается, что резолюция будет одобрена Генеральной Ассамблеей в декабре.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Forbes – невидимые глазу, но опасные для мозга — Пентагон задумался о защите солдат от микроволновых атак

10.06 / Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве

27.10 / Макрон выразил опасения по поводу независимости судей в Польше

11.11 / Заявивший о нарушениях на выборах в США отказался от показаний

29.06 / Новая ракета «Ангара» оказалась в три раза (sic!) дороже «Протона»

02.04 / Политолог Быков о довыборах в Раду на Прикарпатье: Евросолидаристы приписали лишние 100 голосов на участке кандидату от Коломойского

04.05 / Украине предрекли потерю аграрного потенциала из-за продажи земли

28.09 / В Киеве за сутки зарегистрировано 328 новых больных COVID-19. Среди них девять медиков

05.04 / На угольной шахте в Нововолынске оборвался лифт, пострадали девять человек – мэр города

16.07 / Азербайджан опроверг сообщения о вылазке спецназа в Армению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика