 

В перезапуске «Ну, погоди!» Заяц повторил трюк Нео из «Матрицы»

22.11.2021, 1:25, Новости дня
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Киностудия «Союзмультфильм» представила первый трейлер перезапуска советского мультсериала «Ну, погоди!».

Мультфильм «Ну, погоди! Каникулы» перенесет Зайца, которого озвучивает Дмитрий Хрусталев, и Волка, которого озвучивает Гарик Харламов, в современность, пишет «Чемпионат».

Создатели заявили, что их Волк «не плохой, он просто не нашел себя в этом мире, из плохих привычек – он геймер». Также отмечается, что «в 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котенка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению». В трейлере также показали новых героев мультсериала, в частности, Барсука Тима, Ежика Шу и Косулю Улю.

В одной из показанных сцен Заяц уворачивается от летящих в него эскимо, повторяя трюк Нео из «Матрицы».



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