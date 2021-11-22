 

Проезд в общественном транспорте без QR-кода запретили в Татарстане

22.11.2021, 1:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, сообщают информационные агентства.

С 22 ноября также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кодов. Проверки будут проводить сами перевозчики, они получат субсидии в случае сокращения выручки. Запрет распространяется и на метрополитен, но не касается легковых такси и межрегиональных перевозок. Кроме того, в Татарстане разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации, передает РИА «Новости».

Напомним, в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства.  Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Шри-Ланка получила первую партию «Спутника V»

14.03 / Telegram-канал NEXTA не помогает координировать протесты в Беларуси – основатель

19.12 / Ученые из Южной Кореи предложили уникальный защитный материал для смартфонов

10.07 / Врачи в Коми получат местную надбавку за работу с COVID-инфицированными

26.07 / В ВСУ за сутки выявили 10 больных с COVID-19, четырех из них – во Львовской области

09.07 / Свидетель по делу об импичменте Трампа увольняется из Армии США

20.07 / Специалисты из Microsoft ликвидировали 17 фейковых доменов

09.07 / В поселок, где живет Смолий, привезли гробы и венки

02.10 / «Жест сопротивления» — депутат французских «зелёных» одобрила поджог антенны 5G

01.01 / В Турции выявили первые 15 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика