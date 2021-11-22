Проезд в общественном транспорте без QR-кода запретили в Татарстане

В Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, сообщают информационные агентства.

С 22 ноября также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кодов. Проверки будут проводить сами перевозчики, они получат субсидии в случае сокращения выручки. Запрет распространяется и на метрополитен, но не касается легковых такси и межрегиональных перевозок. Кроме того, в Татарстане разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации, передает РИА «Новости».

Напомним, в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.