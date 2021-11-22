Задержанный в Петербурге после ДТП с выпавшим трупом оказался людоедом

Егор Комаров, задержанный после ДТП, в результате которого из багажника машины выпал труп, признался в еще в одном убийстве и людоедстве.

Как пишет 47news, 23-летний петербуржец признался, что несет ответственность за известное убийство в парке «Сосновка» в Выборгском районе в сентябре 2020 года. Тогда нашли тело 38-летнего биржевого брокера с множественными ножевыми ранениями живота, шеи и рук.

Комаров заявил, что давно хотел убить человека и попробовать на вкус человеческое мясо. В «Сосновке» он подкараулил и зарезал незнакомого человека, отрезал от него часть тела, сварил у себя дома и съел.

Издание сообщает, что Комаров зарегистрирован с отцом в однокомнатной квартире в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Его задержали на чердаке дома на улице Большой Зеленина в Петербурге, где он обитал последнее время. Прежде он не был судим.

Напомним, 20 ноября произошло ДТП на трассе «Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Из багажника машины выпал труп. Трое мужчин скрылись с места ДТП, но позднее были задержаны. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян. По предварительным данным, двое подозреваемых убили его, а затем позвали третьего, чтобы вывезти тело, так как сами были пьяными. Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых.