Во время митинга у Офиса президента на арт-площадке пострадала фигура петуха

“После эфира поехал на Майдан. Сходил к Администрации Президента. Тихо уже. Митингующих нет, полиции – несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?” – отметил он.

Калныш опубликовал фото арт-объекта. Судя по снимку, голова петуха лежит на площадке под окнами ОПУ.

https://www.facebook.com/kalnysh/posts/5244923858857564

В Офисе президента пока не прокомментировали ситуацию.

В Киеве у здания ОПУ на улице Банковой, 11 21 августа открылась игровая площадка, объекты которой созданы по мотивам произведений украинской художницы Марии Примаченко. В Офисе президента говорили, что площадка будет работать в течение осени.

Контекст:

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

Сегодня в Киеве прошла акция в честь годовщины начала Революции достоинства. Перед началом акции в центре Киева на торговом центре “Глобус” ее участники вывесили баннер, на котором изображены президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. На баннере написано: “Их ложь унижает. Защитим наше достоинство”.

После мероприятий на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни людей пришли к зданию ОПУ на улице Банковой, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых митингующих правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет. Из-за этого возникали словесные конфликты и толкотня.

Позже правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением поверхностной проверки на входе.

Митингующие потребовали уволить Ермака, иначе через 10 дней пообещали начать бессрочную акцию с требованием импичмента Зеленского.

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