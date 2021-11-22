 

Мужская сборная Украины стала чемпионом Европы по шахматам

22.11.2021, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В заключительном, девятом туре украинская команда со счетом 3:1 победила сборную Армении и стала победителем турнира, отмечается на сайте соревнований.

На чемпионате Европы украинская команда не проиграла ни одного матча – пять побед и четыре ничьих.

В итоге, сборная Украины набрала 14 очков, как и команда Франции, но по дополнительному показателю украинцы опередили французов. На третьем месте финишировала мужская сборная Польши.

Инфографика: chess-results.com

За сборную Украины выступали Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.

Контекст:

23-й командный чемпионат Европы по шахматам проходил в Словении с 12-го по 21 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Николаевский глиноземный завод установит дополнительную кислородную станцию и модернизирует оборудование в городской больнице

22.08 / В Минске задержан организатор акций протеста в Белоруссии

21.03 / В Украине коронавирус подтвердили у более 11 тыс. человек за сутки

12.11 / «Оставит свой отпечаток на миропорядке» — экс-советник Обамы рассказал, чего ждать от Трампа в оставшиеся дни президентства

21.06 / Сикорский – для немцев Прибалтика и Польша — «противотанковые мины», которые остановят Россию

09.02 / Стало известно, почему производство растягивающихся дисплеев сложнее, чем гибких и сворачивающихся

27.08 / Досуговый центр открылся в Коми при поддержке компании РУСАЛ

18.03 / Бабкин отреагировал на заявление жены о его многочисленных изменах

10.09 / Прощание с главой МЧС Зиничевым началось в Москве

24.07 / Создатель Apple подал иск на YouTube

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика