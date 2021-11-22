Мужская сборная Украины стала чемпионом Европы по шахматам

В заключительном, девятом туре украинская команда со счетом 3:1 победила сборную Армении и стала победителем турнира, отмечается на сайте соревнований.

На чемпионате Европы украинская команда не проиграла ни одного матча – пять побед и четыре ничьих.

В итоге, сборная Украины набрала 14 очков, как и команда Франции, но по дополнительному показателю украинцы опередили французов. На третьем месте финишировала мужская сборная Польши.

Инфографика: chess-results.com

За сборную Украины выступали Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.

Контекст:

23-й командный чемпионат Европы по шахматам проходил в Словении с 12-го по 21 ноября.

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