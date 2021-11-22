В одной из школ Ровенской области от коронавируса вакцинировались пять учителей

“Мы все за вакцину, но пока она экспериментальная, из-за этого не вакцинируемся”, – сказала педагог Надежда Крук.

Ее коллега Татьяна Михеева добавила, что ее никто не убедил в том, что прививать будут вакциной, а не “медицинским экспериментальным препаратом”.

Представитель Владимирецкой объединенной территориальной общины Вадим Друзь заявил, что школа работает, но не должна. Отстранить невакцинированных учителей некому, директор учебного заведения продлила отпуск по уходу за ребенком. Управление образования пыталось назначить исполняющего обязанности директора, но родители оказали сопротивление, отметили журналисты.

В сюжете говорится, что родителям все равно, вакцинированы учителя или нет, главное для них, чтобы школа работала и детей не перевели на дистанционную форму обучения.

Глава Владимирецкой ОТО Василий Ковенько сообщил, что учителя будут делать экспресс-тесты два раза в неделю.

Во Владимирецкой ОТО 22 населенных пункта, 85% педагогов вакцинированы. Степангород – исключение, в селе всего 4% учителей получили прививку от COVID-19.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

15 ноября министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в стране более 81% работников заведений среднего образования полностью вакцинированы от коронавируса. “Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодняшний день являются Ровенская область – 8%, Тернопольская – 7,1% и Закарпатская – 7%”, – написал он.

По состоянию на 19 ноября 3415 украинских учителей отстранили от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса.

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.

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