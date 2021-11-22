Глубокий боковой пробор и не только: какие модные прически особенно подходят женщинам с круглым лицом

Прически необходимо подбирать, ориентируясь на форму лица. Это поможет визуально улучшить пропорции и выгодно подчеркнуть красивые черты внешности. Есть три прически, которые идеально подходят круглолицым девушкам. Эти прически красивы, современны и будут в тренде нынешней зимой.

Тупой боб

Это беспроигрышный вариант для женщин с круглой формой лица. Благодаря аккуратному прямому срезу, который заканчивается на уровне подбородка, эта стрижка корректирует контуры, визуально уменьшая пухлые щеки. Стрижка является универсальной. Она подходит дамам любого возраста. Лучше смотрится тупой боб без челки. Такая стрижка зрительно немного вытягивает лицо.

Можно выбрать классический вариант тупого боба, то есть носить безупречно гладкие волосы. Стрижка будет смотреться не менее эффектно, если укладывать волосы легкими волнами или крупными локонами.

Глубокий боковой пробор

Глубокий боковой пробор не только чрезвычайно моден в этом году, но и может творить чудеса с круглым лицом. С его помощью можно быстро показать себя в самом выгодном свете. Дело в том, что такой пробор способен создать иллюзию более вытянутого лица. Боковой пробор создает некую асимметрию, которая помогает корректировать форму лица .

Кроме того, он придает волосам объем, делая их визуально более густыми. Все, что нужно сделать, это аккуратно отделить пряди волос с нужной стороны с помощью гребня. Лучше носить боковой пробор с коротким стрижками.

Челка шторка

Отвлечь внимание от круглых щек можно очень простым способом. Для этого нужно сделать челку в виде шторки. Она отвлекает внимание на себя и одновременно прекрасно подчеркивает глаза. Но эта деталь не так однозначна и подходит не всем. Дело в том, что она может сделать лицо унылым.

Стильная челка шторка, разделенная посередине, мягко обрамляет контуры лица и визуально его удлиняет. При круглом лице лучше всего выбирать асимметричный вариант. Челке желательно придать легкость с помощью филировки.