Рыжий цвет и прямая укладка. Какие прически актуальны в зимнем сезоне

С наступлением зимы появляются новые тенденции в прическах и цвете волос. Ожидание традиционных для холодных месяцев темных тонов не оправдалось. В этом сезоне будут преобладать совсем другие краски. О том, какие прически и оттенки будут актуальны в ближайшее время, мы расскажем в нашей статье.

Зигзагообразный пробор

В последнее время модницы все чаще выбирают для создания образов зигзагообразный пробор. Многие тенденции 90-х годов сегодня неожиданно вернулись. При зигзагообразном проборе волосы должны быть идеально гладко зачесаны.

Золотисто-русые оттенки

Этой зимой будут в тренде золотистые блондинки. Это тон подойдет тем блондинкам, которые хотят получить более насыщенный и теплый цвет.

Огненно-красные оттенки

В зимнем сезоне 2021-2022 в моду вернутся огненно-красные волосы. Многие девушки любят красные оттенки за их разнообразие. Этой зимой можно будет увидеть красно-медные, красно-оранжевые, фиолетово-красные, огненно-рыжие тона.

Насыщенные шоколадно-коричневые

Из более темных оттенков этой зимой особенно актуальным будет насыщенный шоколадно-коричневый тон. Чтобы волосы были яркими и блестящими, необходимо поддерживать их увлажненными и здоровыми.

Гладкие и прямые

После летних легких волн пора убирать волосы с лица. Такой стиль идеально подходит для любого праздничного мероприятия. С этой прической любая девушка будет выглядеть элегантно и уверенно.

Медно-русые оттенки

Этот цвет немного более насыщенный, чем золотистый блонд. Он имеет более медный тон с оттенком золота.

Прическа в стиле 60-х

Прически в стиле 60-х будут популярны и в зимнем сезоне 2021-2022. Можно выбрать гладкую текстуру прядей или оставить волосы слегка волнистыми для создания более непринужденного образа. Это отличное решение для вечеринки.

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Смелые украшения

Смелые украшения для волос будут в тренде этой зимой. Особенно модно дополнять прическу блестящими предметами: заколками, бусинками, металлическими нитями. Стилисты советуют не ограничивать свой творческий потенциал.

Полуперманентная краска для волос

Зимой очень можно поиграть с полуперманентными (безаммиачными) красками для волос. Оттенки, которые дополняют тон и текстуру волос, отлично подходят для зимы. Такая краска держится не очень долго, но зато она не так сильно портит волосы.

Текстурные прически

Низкие зимние температуры диктуют свои условия. В холодное время возвращаются текстурные прически, которые представлены в разных формах: в виде косичек, косичек с вплетенными лентами, завитков, создающих красивые локоны и волны.