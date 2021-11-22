Рыжий цвет и прямая укладка. Какие прически актуальны в зимнем сезоне
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С наступлением зимы появляются новые тенденции в прическах и цвете волос. Ожидание традиционных для холодных месяцев темных тонов не оправдалось. В этом сезоне будут преобладать совсем другие краски. О том, какие прически и оттенки будут актуальны в ближайшее время, мы расскажем в нашей статье.
Зигзагообразный пробор
В последнее время модницы все чаще выбирают для создания образов зигзагообразный пробор. Многие тенденции 90-х годов сегодня неожиданно вернулись. При зигзагообразном проборе волосы должны быть идеально гладко зачесаны.
Золотисто-русые оттенки
Этой зимой будут в тренде золотистые блондинки. Это тон подойдет тем блондинкам, которые хотят получить более насыщенный и теплый цвет.
Огненно-красные оттенки
В зимнем сезоне 2021-2022 в моду вернутся огненно-красные волосы. Многие девушки любят красные оттенки за их разнообразие. Этой зимой можно будет увидеть красно-медные, красно-оранжевые, фиолетово-красные, огненно-рыжие тона.
Насыщенные шоколадно-коричневые
Из более темных оттенков этой зимой особенно актуальным будет насыщенный шоколадно-коричневый тон. Чтобы волосы были яркими и блестящими, необходимо поддерживать их увлажненными и здоровыми.
Гладкие и прямые
После летних легких волн пора убирать волосы с лица. Такой стиль идеально подходит для любого праздничного мероприятия. С этой прической любая девушка будет выглядеть элегантно и уверенно.
Медно-русые оттенки
Этот цвет немного более насыщенный, чем золотистый блонд. Он имеет более медный тон с оттенком золота.
Прическа в стиле 60-х
Прически в стиле 60-х будут популярны и в зимнем сезоне 2021-2022. Можно выбрать гладкую текстуру прядей или оставить волосы слегка волнистыми для создания более непринужденного образа. Это отличное решение для вечеринки.
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Смелые украшения
Смелые украшения для волос будут в тренде этой зимой. Особенно модно дополнять прическу блестящими предметами: заколками, бусинками, металлическими нитями. Стилисты советуют не ограничивать свой творческий потенциал.
Полуперманентная краска для волос
Зимой очень можно поиграть с полуперманентными (безаммиачными) красками для волос. Оттенки, которые дополняют тон и текстуру волос, отлично подходят для зимы. Такая краска держится не очень долго, но зато она не так сильно портит волосы.
Текстурные прически
Низкие зимние температуры диктуют свои условия. В холодное время возвращаются текстурные прически, которые представлены в разных формах: в виде косичек, косичек с вплетенными лентами, завитков, создающих красивые локоны и волны.
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