В Ростовской области семья отравилась неустановленным веществом

Семья из шести человек отравилась неизвестным веществом в станице Бессергеневской Ростовской области, двое детей умерли, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«В Октябрьском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей. 21 ноября в правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела 7-летней девочки. Ее 8-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась», – приводит сообщение ТАСС.

Установлено, что умершие дети воспитывались в приемной семье. В настоящее время двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.

Ранее сообщалось, что из сообщений в соцсетях стало известно, что учащиеся младших классов одной из крупнейших школ Петербурга после питания в образовательном заведении пожаловались на плохое самочувствие. Мама одного из школьников рассказала, что ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом «пищевое отравление».