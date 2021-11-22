 

Украинские войска применили Javelin в Донбассе

22.11.2021, 0:14, Новости дня
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Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщают СМИ.

Главный редактор Military Times Говард Олтмен сообщил, что по словам Буданова, Javenlin «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой».

В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.



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