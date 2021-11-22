 

Локдауны вступили в силу в Австрии и Словакии

22.11.2021, 0:14, Новости дня
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В Австрии с понедельника действует всеобщий локдаун, в Словакии – локдаун для непривитых от коронавируса, сообщают информационные агентства.

В Австрии закроют почти все магазины, кроме продуктовых, также продолжат работу аптеки, банковские и почтовые отделения. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительной причины. Однако школы и детские сады продолжат работу. Ожидается, что локдаун продлится 20 дней. 13 декабря он точно завершится как минимум для привитых и переболевших, для остальных ограничения могут продлить, передает РИА «Новости». 

Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения COVID-19 в пересчете на количество населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что люди, которые «не получили прививку, не смогут посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости», кроме того, «для них станут закрыты все общественные мероприятия».

Близкий к словацкому минздраву источник сообщил, что в ряде районов страны с понедельника ввели максимально жесткие социальные ограничения для всех жителей. Участие в общественных мероприятиях там запрещено и для граждан, привитых от ко COVID-19 вида.

Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европы проходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.



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