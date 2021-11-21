 

В Киеве во время крестного хода на женщину упало дерево, она скончалась от травм

21.11.2021, 23:46, Новости дня
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“В престольный праздник в храме мученика Валерия, что на Гидропарке, во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте”, – отметили в посте.

Погибшей было 35 лет, она с мужем воспитывала четверых детей.

На странице храма попросили материально поддержать семью.

https://www.facebook.com/jv.kiev.ua/posts/1961001404110378

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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