Глава МОК поговорил по видеосвязи с пропавшей после секс-скандала теннисисткой из Китая Пэн Шуай

Пэн Шуай сообщила, что находится в безопасности и здорова, но попросила соблюдать ее конфиденциальность.

По словам теннисистки, она живет в своем доме в Пекине и сейчас предпочитает проводить время с друзьями и семьей. Также Пэн Шуай подчеркнула, что планирует продолжить заниматься теннисом.

Отмечается, что с теннисисткой пообщались также глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК в Китае Ли Линвэй.

В конце разговора Бах пригласил Пэн Шуай на обед, когда он прибудет в Пекин в январе 2022 года, на что теннисистка ответила согласием.

21 ноября главред китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь опубликовал в Twitter видеозапись церемонии открытия теннисного финального матча среди подростков, в которой приняла участие Пэн Шуай.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy

— Hu Xijin * (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Контекст:

Пэн Шуай родилась в 1986 году в Сянтане (Китай). Спортсменка – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге (2014), победительница двух турниров “Большого шлема” в женском парном разряде – Wimbledon (2013) и Roland Garros (2014).

2 ноября Пэн Шуай обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в том, что тот в течение нескольких лет принуждал ее к сексу. 17 ноября государственный китайский телеканал CGTN опубликовал якобы заявление спортсменки, в котором сказано, что информация о сексуальном насилии “не соответствует действительности”. Вскоре после публикации пост был удален со страницы теннисистки в Weibo.

После поста в Weibo Пэн Шуай перестала выходить на связь. В опубликованном 17 ноября государственными СМИ Китая заявлении от лица Пэн Шуай говорилось, что она находится в безопасности.

