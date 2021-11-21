Людмила Петрушвская. Старый автобус
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Публикуем новый рассказ писательницы, отказавшейся от Государственной премии.
Петр Саруханов
ОТ РЕДАКЦИИ
«Старый автобус» войдет в новую книгу рассказов Людмилы Петрушевской «Черное пальто. Страшные случаи», которая на днях выходит в издательстве «Альпина». Рассказ публикуется впервые.
В одной школе детей из шестого класса собрались везти на экскурсию, не так далеко, но все-таки родители решили нанять автобус.
Однако же учитель труда предложил бесплатно свои услуги и свой старинный автобус, такие ходили еще давно.
Он им очень дорожил и долго его восстанавливал, и теперь вся школа на нем ездила на всяческие праздники. Это была гордость школы, автобус «Арго».
Правда, там кабина находилась отдельно от салона, не как у современных гигантов.
И некоторые старшеклассники (с проблемами по математике и особенно по русскому и английскому) прошли под руководством ворчливого трудовика курс вождения, хотя пока что и без прав.
Трудовик на автобусе приехал, детям даже роздали пакеты, еду и питье, но ребят предупредили, что придется не брать с собой в музей рюкзаки, надо будет оставить их на сиденьях, потому что в тот музей нельзя вносить ничего постороннего.
«Поедите там на просторе, музей в парке», — сказала директорша.
И вот постепенно автобус стал заполняться, директор вернулась в школу, трудовик тоже как-то быстренько вылез из автобуса вслед за ней, говоря на ходу: «А бензин, бензин-то, я же заполнил бак, денег нет».
Дети уселись. Кто-то уже начал пить сок, кто-то разворачивал бутерброды.
Все-таки дело было после уроков.
И тут в кабину водителя впрыгнул парень из старшего класса, все закричали, а он только показал ребятам кулак, закрыл двери и, скорее всего, стал соображать, куда нажимать и как тронуть автобус, — и вдруг под крик детей сдвинул это громадное страшилище, развернул его и помчал свой экипаж неведомо куда.
Он ехал на большой скорости целый час, но стал оглядываться, высовываться из окна своей кабины, и вдруг свернул в проулок и поехал как-то неуверенно, притормаживал у поворотов, вел автобус буквально куда глаза глядят.
Дети кричали, девочки плакали, парни колотили в стекло кабины, но все было напрасно.
И вдруг раздался голос:
— Не орите, пля, я отвезу вас, куда было надо. Просто я (он все время повторял это свое «пля») сын водителя, а ему стало плохо, и он попросил меня его заменить.
Тот парень говорил прямо в микрофон. Как настоящий водитель.
— Теперь, пля, — сказал он, — все берите свои телефоны и отключайте их. Мы въезжаем в особую зону. Кто не выполнит, того задушу.
Телефоны были у всех в руках, люди играли, но теперь пошла мелкая работа по выходу из игры, по выключению.
— А ты чего сидишь? Выключай телефон, я сказал, — водитель обернулся и смотрел на заднее сиденье. — Задушу.
— У меня тут нет телефона, забыл дома, — ответил парень с заднего сиденья.
Он был новенький, его никто не знал.
Все занялись делом и замолчали, раз так. Дело непростое — выйти из игры и потом отключить телефон.
Автобус ехал теперь со средней скоростью, все как полагается, только водитель вел его как-то странно, вдруг останавливался у тротуара, как будто кого-то ожидал, но сидевший сзади новенький заметил:
— Он не хочет на красный свет.
Опять остановившись у тротуара, водитель сказал:
— Все выходите в проход со своими, пля, телефонами, каждый отдает мне. Открываю окно.
Открыл окошко между кабиной и салоном, обернулся.
Ребята подчинились.
Поднялась суета, все занялись делом. Подходили, отдавали телефоны водителю.
Он сбрасывал их на пол своей кабины.
Одна девочка прямо ахнула:
— Его нельзя кидать, это десятая модель! Папа себе купил!
Водитель даже не обернулся, но выругался с особым выражением, очень длинно.
Девочка даже заплакала.
Но тот парень, новенький, даже не встал с места. Один сидел сзади.
И водила его проверил, даже специально остановил автобус, явился в салон, поднял новенького и обшарил все карманы, ругаясь.
Дал ему хорошую затрещину за все это и ушел обратно.
Следующее событие произошло, когда автобус выехал на окраину. За окнами мелькали какие-то склады, гаражи, заборы.
Многие уже достали из рюкзаков бутылочки, пили кто что.
Водитель обернулся и сказал в микрофон:
— Так. Сейчас остановимся, будете делать, что я скажу (тут он выругался как-то особенно). Придушу коленом, если че.
Он затормозил, открыл дверь автобуса, встал внизу под ней и сказал:
— Давай по одному с багажом.
У каждого, кто подходил к двери, он отбирал рюкзак и бросал на землю у своих ног.
И дети покорно отдавали ему свое имущество и возвращались на места.
И только один мальчик придержал сумку, сказав:
— У меня там лекарства.
— Ничего, ехать недолго, — ответил водитель. — Ложь мне в руки, пля, больной.
Он, свалив на асфальт имущество детей, открыл внизу в автобусе какой-то, видимо, багажник и все пошвырял туда.
Дети, сидевшие на той стороне, повставали, чтобы все увидеть.
Один крикнул:
— Дверку захлопнул, все.
Водила сел в кабину, захлопнул дверь и поехал дальше.
И через долгое время парень за рулем заговорил снова:
— Я обещал, что перестреляю всех в вашей этой как бы моей школе (пошла ругань), я хожу в тир, отметки мне ничего не значат, я победитель, чемпион третьего уровня, и они еще узнают, я кто! Когда будет олимпиада (тут он пробормотал что-то не по-русски), все узнают мое имя! Вы тоже играете в игры, все играют, но никто не достиг такого третьего уровня, как я!
Дети слушали с удивлением и даже со страхом, такой голос был у этого старшеклассника, похожий на визг.
Некоторые девочки вытирали слезы.
Они ехали уже очень долго.
А тем временем автобус выбрался из города и мчался теперь среди полей.
— Так, — продолжал водитель, сопровождая свои слова матом, — кто у вас сильный? Кто бьет у вас всех? Ложит на раз?
Он остановил автобус, стал смотреть на детей.
И ткнул пальцем в мальчика на заднем сиденье.
— Ты самая дылда, ты будешь их бить. Встань.
И тот парень, которого никто не знал, встал. Он был новенький, только недавно пришел в их класс. Самый высокий. У которого не было телефона.
— Подойди сюда.
Тот не выполнил команду.
— Подходи, ну, ты! (Дальше шел мат.)
Парень все стоял.
— Ты недоразвитый?
В автобусе засмеялись.
Все-таки чувство юмора их не покинуло.
Тем более что они хохотали над этим, новеньким, «недоразвитым». Это будет его кликуха.
Но «недоразвитый» так и не подошел к кабине. Он все еще стоял там, в конце салона, держась за поручень.
Водитель прокричал:
— Мы въезжаем в зону особого контроля.
Автобус уже ехал довольно долго, солнце пекло, накаляя крышу, стало жарко, водитель открыл окно в кабине, обернулся и вдруг объявил, ругаясь как попало:
— Ты, сука, главный, закрой все форточки! Все форточки до единой, понял? И пригнулись, как кого увидите. Любого человека или мента. Здесь зона контроля. Могут убить в форточку.
Главный, назначенный водителем, тронулся с места, пошел вперед и начал свою работу.
Никто не возражал — что было делать.
Даже первые два кресла, которые стали приговаривать:
— Недоразвитый, вали отсюда нах.
Но он через их головы все-таки сделал свое дело. Вмешиваться они не стали, хотя там был у них крепкий паренек. Но он только пригнулся, сидя у окна.
Когда же главный закончил и сел на свое место, в автобусе уже нечем было дышать.
Дети стали громко жаловаться. Плакать.
Водитель объявил:
— Кто орет, будет наказан, сниму штаны и выпорю ремнем при всех! До первой крови! Начальник сейчас даст по шеям, кто плачет!
Дети стиснули зубы и лили слезы тихо. Один мальчик закричал:
— У меня астма, начинается приступ, откройте форточку, я подышу!
Водитель громко сказал:
— Главный, дай ему в морду!
— Все, все, я молчу, — заплакал мальчик.
Но он хватался за горло, выпучив глаза, и буквально лез на стенку, вставал, оглядывался, падал на сиденье, лицо у него стало темно-красным.
А автобус уже ехал по лесной дороге, по каким-то ухабам и корням. Сильно трясло, дети вскрикивали, когда автобус проваливался в колдобины.
Внезапно водитель вырулил на боковой проезд и минут через пять въехал на поляну.
Причем сразу же передние колеса автобуса попали в яму, всех тряхнуло, и старую развалюху сильно наклонило вперед и вбок.
А передняя часть машины так опустилась, что дети в первых рядах оказались ниже, они сидели как в душной ловушке, из которой не было выхода.
Водитель закрыл окошко между кабиной и пассажирами и спустился наружу, хлопнув дверью.
Он ходил вокруг автобуса, а потом вообще ушел.
Мальчик, у которого был приступ астмы, карабкался к форточке, скреб пальцами по стеклу.
Слышно было, как он хрипит.
Его соседка встала и открыла форточку над телом мальчика, стала его поднимать.
Сидящая рядом девочка вскочила и начала помогать.
Мальчика эти малышки пытались приподнять поближе к форточке.
Тогда главный подошел и сам, протиснувшись поближе, поднял больного наверх.
И закричал:
— Все открывайте свои форточки!
Дети повскакали, поднялась возня, форточки наконец были открыты, и свежий ветерок загулял по автобусу.
Тут же туча комаров пошла звенеть над рядами. Послышались шлепки и шипенье укушенных.
Главный положил больного на соседнее сиденье, пошел вперед, попытался сдвинуть стекло в кабину водителя, не получилось (с переднего сиденья его наградили словом «недоразвитый», девочки там заржали), вернулся и сказал:
— Смотрите! Сейчас я буду вылезать. Я старше всех, я остался на второй год, проболел. Никому из вас вылезать нельзя, здесь слишком высоко, поломаете руки-ноги. Я пойду первым. Только поддержите меня, сейчас скажу.
И он как-то, встав на сиденье коленями, схватился за поручни кресла боком к окну, поднял и просунул одну ногу в форточку, крикнув:
— Подымите мне вторую ногу!
Компания с передних сидений заржала, матерясь:
— Недоразвитый, ну ты, блин, даешь! Вторую ногу! И третью подымите ему!
Но два мальчика кинулись помогать главному, подняли и просунули его вторую ногу в форточку. Руками он опирался о поручни кресла.
Наконец обе его ноги были снаружи, и он начал, ерзая в форточке, сползать вниз по стене автобуса. Одной рукой он держался за спинку кресла, второй — за раму окна. И опускался все ниже. Отпустил обе руки. И рухнул.
Все невольно закричали. Но он появился внизу в окне и скомандовал:
— Всем сидеть! Я сейчас!
И исчез.
Ребята сидели испуганные: вдруг он бросит их и убежит!
Но поднялся с соседнего ряда и стал пролезать к окну тот, больной, он, хрипя, оперся о спинку сиденья, поднялся, перебирая кедами, по стенке наверх, просунул их наружу, ему стал помогать один подскочивший парень — и тут больной повис в форточке, бесполезно болтая коротенькими ногами снаружи, внутри его держал тот парень.
— Там высоко, — говорил больной, — там высоко.
Но обратно влезть он тоже не мог.
И хрипел.
А главный — все это отметили — все это время старался открыть дверцу кабины водителя. Которая как раз находилась ниже автобуса, в яме.
У него это не получалось.
Больной стал совсем задыхаться, девочки закричали.
Тогда главный подбежал к тому окошку, где болтался ногами одноклассник, и рявкнул:
— Отпускайте его! Я ловлю!
Парень разнял руки.
И больной исчез в окне, все ахнули. Но увидели — он в руках у главного.
Тот посадил его в траву под дерево, поправил ему склоненную голову, чтобы она была повыше.
—Давай лезь еще один! — крикнул снизу главный.
Ребята что-то ужимались, не шли, хотя в автобусе было по-прежнему душно. Они как-то не признавали этого главного, не считались с ним.
Главный снизу сказал:
— Ты (он указал на сидящего впереди мальчика) можешь забраться ногами в форточку? Спортом занимаешься? Сильный?
Тот усмехнулся, но с места не тронулся. Громко выругался: второгодник еще тут недоразвитый раскомандовался.
— Мне нужен кто посильней! — крикнул снизу главный. — Будем открывать дверь.
Девочка, которая тоже помогала больному вылезти, встала.
Поднялась на сиденье, сгорбилась, как кошка, схватилась руками за спинку кресла, оперлась ногами о спинку переднего кресла, потом стала перебирать подошвами по стенке, приближаясь к окну, стала переступать по стеклу, дотянулась кедами до форточки.
Впереди все сидели с какими-то слегка насмешливыми лицами, как будто девочка полезла первая, чтобы похвастаться.
Такова реакция людей на выскочек, которые хотят показать себя раньше других.
Главный снизу говорил:
— Молодец, молодец. Давай-давай.
Девочка уже просунула ногу в форточку, опираясь о спинку сиденья.
— Помогите ей! — закричал главный. — Что сидите?! Зрители.
Но все как будто его не слышали.
Видимо, тот парень, который отказался первым слушаться главного, служил для других авторитетом.
А это было переднее сиденье, которое частично ушло в яму.
И как раз поэтому руки главного, стоявшего на земле, находились близко к форточке.
Он уже дотянулся до подошвы кроссовки, появившейся в форточке, и подставил под нее руку, создавая точку опоры.
А девочка, упираясь руками в спинку кресла, а ногой — в его ладонь, елозила всем туловищем и подтаскивала вторую ногу к форточке, что вызвало усмешку на лице того мальчика, который первым не стал подыгрывать главному. Он даже оглянулся на весь класс, как бы показывая, как надо посмеяться над этим позорищем. И громко выругался со словами:
— Недоразвитые, вперед!
И сидящие впереди девочки ответили ему, заржали, скривив рты. Явно чувствуя себя выше этих попыток.
Это они были главными в классе, их группа.
У их родителей были самые дорогие машины и много чего еще.
Тут сзади к той девочке, которая застряла ногой в форточке, подскочила еще одна девочка и приняла на себя тяжесть тела подружки.
И следующая подбежала и тоже стала ее поддерживать, потому что та, которая пыталась вылезти из окна, была еще маловата и, когда просунула вторую ногу в форточку, уже не могла как следует опираться о спинку кресла.
Эти две приподняли ее тельце, и она стала уползать через форточку вниз, прямо в руки главного.
Наконец главный принял свою первую помощницу, и они оба исчезли.
Их не стало видно.
Тот мальчик, который над ними издевался, забеспокоился, приподнялся и стал смотреть в окно.
Ведь эти двое — что, бросили их?
Сами убегут, а их оставят? В этой комариной яме?
Ведь он был лидер класса и довольно крепкий, упитанный парнишка, и он мог не пролезть в форточку.
И его подружки тоже вскочили.
Все закричали, но кому было кричать? Только друг дружке.
Пошел мат.
Девочки, группа поддержки лидера, тоже могли не просунуться через форточки. И даже не стали думать о таком варианте. Боялись.
Та, первая девочка, которая пролезла, была самая маленькая, и над ней можно было поржать.
Большие девки ее один раз, еще в начале года, наказали за школой. Две били, а третья снимала на айфон.
Чтобы не выеживалась. Нашу Алису вызвали к доске, а она не делала уроков, уезжала с родителями на день рождения директора фирмы, так эта Полинка выпендрилась, на наглый вопрос дуры-математички «Кто поможет нашей двоечнице?» руку подняла и решила задачу.
Так что отношения в классе были как везде.
Люди не любят, когда другие выеживаются. Сидеть!
Тем временем ребята увидели главного с другой стороны автобуса.
Он в этот момент пробовал открыть кабину, ему это не удалось, и главный поднял свою первую помощницу к открытому окошку кабины и просунул девочку внутрь.
О чем-то они договорились, и тут же Полинка — с огромным трудом —оттянула задвижку стеклянного заслона между кабиной и автобусом. И начала помаленьку отодвигать стекло, в чем ей стали помогать парни.
И им удалось сдвинуть стеклянную перегородку.
В кабину из салона залезли сразу двое.
— Телефоны раздайте! — закричал снизу главный.
Ребята стали подбирать телефоны с пола кабины и передавать их внутрь салона, и их хватали, бросали, искали, наконец все всё нашли и стали набирать свои номера.
— Открываем дверь! — крикнул снизу главный.
А те, кто забрался в кабину, это были ребята, которые, видно, поверили главному. Его новые дружки. Те, кто с отцами занимался в гаражах своими тачками.
Общими усилиями они нашли решение и открыли дверь автобуса.
Главный встал под дверью и крикнул:
— Выходим все! У кого телефон ответил?
Но дети зашумели, что у них ничего не работает. Связи нет.
Все вылезли по очереди (сначала те, с первого ряда, они раньше всех оказались у двери), все хватали ртом воздух, как после удушья. Не могли надышаться. Охлопывали себя, спасаясь от комаров.
Больной мальчик получил от главного бутылку с остатками воды — водительское наследство из кабины.
Главный не смог открыть багажник, где лежало имущество класса, он поднялся в автобус, залез через открытое стекло в кабину, наконец смог изнутри открыть дверцу кабины, задвинул стекло обратно, спустился, захлопнул дверь и закричал:
— Идем отсюда! Тут сыро, где-то здесь должен быть ручей.
Они выбрались на дорогу, пошли назад по следам автобуса, по колеям, залитым водой. Недавно был, наверно, сильный дождь.
Главный рыскал по кустам вдоль дороги, нашел в лесу овражек, там была видна сверху застекленная икона, она торчала внизу на столбике, а из-под глиняного склона тек вниз по овражку грязноватый, весь в листьях и ветках, ручеек.
Главный закричал:
— Тут внизу ручей! Кто хочет пить, пейте. Вода чистая. Родник.
Лидер класса и его три подруги демонстративно стояли наверху, глядя, как их одноклассники, как скоты, стоят на четвереньках и ловят воду руками. Жадно так.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Источник: Новая газета
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