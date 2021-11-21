Мнения: Война будет настоящая, а не только гибридная

Мой хороший друг, бывший главный редактор военного журнала, пишет, что война будет. Настоящая, а не только гибридная. И не малая, не региональный конфликт. Большая горячая физическая война. И ракеты полетят к нам и от нас, и многие погибнут и у нас, но и у них тоже. Слишком сильно запутался клубок межгосударственных противоречий. Поэтому лучше умирать от вражеских ракет дома, чем от своих родных российских ракет, сидючи у себя на «запасном аэродроме», в заграничной недвижимости или на курорте.

Мой хороший друг, бывший главный редактор военного журнала, пишет, что война будет. Настоящая, а не только гибридная. И не малая, не региональный конфликт. Большая горячая физическая война. И ракеты полетят к нам и от нас, и многие погибнут и у нас, но и у них тоже. Слишком сильно запутался клубок межгосударственных противоречий. Поэтому лучше умирать от вражеских ракет дома, чем от своих родных российских ракет, сидючи у себя на «запасном аэродроме», в заграничной недвижимости или на курорте.

Это будет некрасиво, непочётно и очень обидно. Поэтому нужно пять раз подумать, прежде чем «валить из России» или даже просто купить путёвку на отдых за рубежом. Потому что война не только неизбежна. Она ещё, как и смерть, внезапна и непредсказуема. И может начаться в любой день. Ещё с утра всё было хорошо, и ты полетел в Анталию, а вечером вслед за тобой полетела российская ракета.

Обстановка действительно не разряжается, а накаляется год от года. И в этой ситуации США начинают незапланированные «учения» в Чёрном море, в непосредственной близости от России. Цель манёвров заявлена прямо и без обиняков: военное освоение Украины. Америка в очередной раз показывает, что в военном конфликте на Донбассе она на стороне Киева. Какие бы преступления против мирного населения Киев ни совершал.

Конечно, никто на самом деле не хочет войны прямо сейчас. Все только «играют мускулами», демонстрируют силу и решимость к военному противостоянию. Но если переиграть, то война может начаться как бы сама собой. Какая-нибудь учебная ракета прилетит не туда, какой-нибудь корабль зайдёт куда не положено, сработают военные уставы и «автоматика», не факт, что политики смогут и захотят вовремя вмешаться, а когда виновные одумаются и запросят прекращения огня и переговоров, может быть уже поздно: стороны понесут потери, которые не захотят прощать, маховик войны запустится и изрядно проредит население планеты.

Российская сторона не хочет обострять положение. Минобороны предложило провести ответные «учения» на виду у американских военных кораблей. Но Президент пока эту опцию отклонил. Не хочет отвечать провокацией на провокацию. Понятно, что Америка «предостерегает» Россию от участия в гражданской войне на Украине на стороне Новороссии. И, может, это потому, что украинские военные активизировались, прощупывают возможность снова напасть на республики. А Вашингтон как бы даёт им гарантию, что Москва не помешает. Вперёд, гайдамаки!

Но чего стоят эти гарантии, украинцы могли бы спросить у Саакашвили. Он в 2008-м году попытался оккупировать Южную Осетию, веря в поддержку американцев. Думая, что русские испугаются большого конфликта. В результате война была остановлена, когда российские миротворцы были где-то около Тбилиси.

Не надо думать, что русские боятся войны. Даже большой войны. Русские – опасный народ. И в 2008-м, и в 2014-м население РФ было настроено скорее воинственно, чем миролюбиво. И недостатка в добровольцах не было. Русские уже давно по-настоящему не воевали и готовы снова доказать своё презрение к смерти в бою.

Похоже, самый миролюбивый из русских – это президент Путин. Нашим геополитическим партнёрам в этом смысле очень повезло. Они у себя в пропаганде выставляют российские власти как милитаристские и агрессивные. На самом деле, РФ очень терпеливая, склонная к любым разумным компромиссам. Большинство населения страны имеет совершенно иные претензии к властям: почему остановились, не дойдя до Тбилиси? Почему вместе с Крымом не забрали весь Донбасс? Почему не сбили десять турецких самолётов в ответ на один наш, сбитый турками? Любой политик, который жёстко поставит в повестку дня военное решение застарелых проблем, имеет хорошие шансы стать популярным. А кто у нас боится войны? Ну, может, кто-то боится. Какое-то электоральное меньшинство, которое голосует за геев, либералов и «Яблоко».

Нет, мы не хотим бессмысленной бойни, жертв, потерь. Просто мы помним, что народ, который между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну. Если нас продавливают, угрожая войной, то, значит, всё равно нападут. Поэтому лучше сразу готовиться к войне. Vis pacem – para bellum.

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