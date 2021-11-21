 

В Невельском остаются пять человек – активист Каплин

21.11.2021, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники “Проліски” помогли жителям поселка выехать и перевезти уцелевшие вещи и животных в более безопасные населенные пункты.

“По состоянию на начало ноября 2021 года (до начала эскалации боевых действий) в Невельском постоянно проживали 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 пожилых человека. По состоянию на вечер сегодняшнего дня в поселке остаются три семьи (пять человек). Остальные мирные жители приняли решение покинуть населенный пункт из-за усилившихся боевых действий”, – уточнил Каплин.

https://www.facebook.com/evgeny.kaplin/posts/2481503081982388

14 ноября в результате обстрела Невельского из ствольной артиллерии были повреждены жилые дома, три из них были полностью разрушены. Во время обстрела под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

“Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал”, – сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

17 ноября боевики второй раз за неделю обстреляли Невельское. Полиция открыла производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

В тот же день пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила, что в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск за четверо суток повреждены 16 домов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Определены цели будущих исследований для повышения урожайности культур

17.10 / Впервые за 20 лет выросло число людей, живущих за чертой бедности – ООН

11.09 / Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

23.07 / Экономика: В РФ нашли новый способ не беднеть во время кризисов

28.06 / Cadillac выпустит новый электрический кроссовер

05.01 / Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала “Ох, уж эти детки!”

03.09 / В правительстве поддержали создание центра четвертой промышленной революции

29.07 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

29.09 / США собрались ввести санкции против системы денежных переводов Ирана

20.04 / Названы сроки открытия Италии для российских туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика