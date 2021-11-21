В Невельском остаются пять человек – активист Каплин

Сотрудники “Проліски” помогли жителям поселка выехать и перевезти уцелевшие вещи и животных в более безопасные населенные пункты.

“По состоянию на начало ноября 2021 года (до начала эскалации боевых действий) в Невельском постоянно проживали 45 мирных жителей, из которых трое детей и 23 пожилых человека. По состоянию на вечер сегодняшнего дня в поселке остаются три семьи (пять человек). Остальные мирные жители приняли решение покинуть населенный пункт из-за усилившихся боевых действий”, – уточнил Каплин.

https://www.facebook.com/evgeny.kaplin/posts/2481503081982388

14 ноября в результате обстрела Невельского из ствольной артиллерии были повреждены жилые дома, три из них были полностью разрушены. Во время обстрела под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

“Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал”, – сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

17 ноября боевики второй раз за неделю обстреляли Невельское. Полиция открыла производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

В тот же день пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила, что в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск за четверо суток повреждены 16 домов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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