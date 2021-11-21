Защита детской крепости

В РФ испытывают электронную систему предотвращения стрельбы в школах. Пока, кроме пистолетов, она реагирует на зонты и тубусы.

В конце октября СМИ сообщили, что российская IT-компания NtechLab приступила к тестированию технологии по предотвращению «скулшутингов». Испытания начались на базе одной из самарских школ.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Только за последний год в РФ произошло минимум три нападения на образовательные учреждения:

18 октября в поселке Сарс 12-летний ученик шестого класса напал на местную школу с охотничьим карабином «Сайга», который взял у своего отца. Он сделал два выстрела — не по людям. Единственным пострадавшим, по сообщениям СМИ, стал ученик, ногу которого порезал осколок стекла, разбитого выстрелом.

20 сентября произошло массовое убийство в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Нападавший, студент первого курса Тимур Бекмансуров, убил из помпового ружья шесть человек и ранил 47.

11 мая в казанской школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев убил девять человек и ранил 23.

Были и менее громкие случаи: в Воронеже, где 33-летний гражданин открыл стрельбу в воздух на территории школы, и в Санкт-Петербурге, где девятиклассник стрелял из пневматического пистолета в раздевалке. Всего за последние пять лет произошло не менее пятнадцати нападений на образовательные учреждения. В результате них пострадали 162 человека, погибли — 36.

Подробностей о новой системе безопасности почти не публиковалось. Не называлась и школа, на базе которой ведутся испытания. Однако «Новой газете» удалось выяснить детали проекта.

Мы предположили, что «пилот» стартовал в самарской школе № 41 «Гармония». Это образовательное учреждение уже ранее сотрудничало с NtechLab: в январе здесь установили систему распознавания лиц на основе технологии FindFace. И это вдобавок к турникетам с пропускным режимом, камерам, металлодетекторам и оповещениям родителей о каждом выходе их ребенка из здания в Telegram.

Директор школы и депутат самарской городской думы от «Единой России» Сергей Пичкуров подтвердил, что новая система безопасности также внедрена именно в его школе.

Предполагается, что система будет вычислять потенциального стрелка по камерам наружного наблюдения и сообщать об угрозе охраннику.

Ее оснащают способностью различать конкретные виды оружия — например, винтовки и дробовики. Если в школе своевременно не отреагируют на сигнал, то программа автоматически заблокирует вход в школу и оповестит полицию.

Охранники школы новую систему хвалят, заявляя, что она «устраивает и работников, и родителей». Правда, подчеркивают, что работать она может только в комплексе с другими мерами безопасности. Пришлось ли испытывать ее работу в действии — не говорят. Не отвечают на этот вопрос и руководители школы.

Между тем попасть внутрь постороннему человеку сейчас действительно затруднительно: когда я пытаюсь пройти за порог, система автоматически блокирует передо мной турникет. Теоретически его можно перепрыгнуть, но сделать это будет непросто — он довольно высокий.

«Вы должны быть зарегистрированы в региональной базе данных системы образования, — говорит охранник. — Туда занесены ученики и сотрудники учреждения, поэтому они спокойно проходят в коридор».

Предполагается, что точно так же блокировать подступы будет и новая система, когда распознает оружие.

«В ходе реализации проекта установлено четыре турникета, восемь видеокамер с подключением к системе распознавания лиц. Открытие турникета происходит только после того, как человек перед видеокамерой будет положительно идентифицирован системой», — говорит директор школы Сергей Пичкуров. Он отмечает, что сейчас самарское ГБУ «Безопасный регион» и NtechLab прорабатывают вопросы, касающиеся необходимых технических характеристик серверного оборудования, количества и мест установки дополнительных камер.

«Также NtechLab дорабатывает систему FindFace», — говорит директор.

Оценивать работу системы он считает преждевременным: «Ее состоятельность будет определена по результатам пилотного проекта».

Уверенности в полной эффективности системы нет и у самих разработчиков.

«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», — говорили «Ъ» в NtechLab перед стартом проекта.

По мнению исполнительного директора Artezio Павла Адылина, распознать потенциального стрелка по камерам будет проблематично, потому что оружие редко носят открыто. Также технологию может быть непросто интегрировать с внутренней системой МВД, добавляет директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов.

Пресс-секретарь NtechLab Александр Томас в разговоре с «Новой газетой» заявил, что в ходе внутренних испытаний система демонстрировала точность более 80%, хотя в нескольких случаях были ложные срабатывания на зонты и тубусы. Он уточнил, что пока проект находится на предварительной стадии: идет подготовка необходимой инфраструктуры для последующей реализации.

«На наш взгляд, искусственный интеллект в нынешней стадии своего развития — это система поддержки принятия решений человеком,

то есть система оповещает человека о том, что видит, а он принимает финальное решение. Это касается и других сценариев применения видеоаналитики, например поиска в видеопотоке или в загруженной базе объектов изображения, похожего на заданный образец, распознавания различных действий — драк, падения человека на улице, ДТП с участием пешеходов», — объясняет Александр Томас.

Если пилотный проект в самарской школе будет признан успешным, его могут экстраполировать не только на образовательные учреждения, но и на другие места массового скопления людей.

Артем Элекин, для «Новой», Самара

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