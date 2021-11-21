Умерла актриса Нина Русланова

На 76-м году жизни скончалась народная артистка РФ Нина Русланова, сообщили в Союзе кинематографистов.

Русланова умерла «после продолжительной болезни», передает РИА «Новости».

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в украинском Богодухове (Харьковская область), окончила театральное училище имени Щукина. Начала сниматься с 1967 года. Известна по фильмам «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза», «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Настройщик».

Русланова – лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, не раз становилась обладательницей кинопремии «Ника», а также получила кинопремию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Накануне умер народный артист РФ Валерий Гаркалин. За день до этого умерла советская и российская актриса Нина Агапова.