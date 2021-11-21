 

Что случилось с героем популярного мема про борщ с капусткой и почему сегодня он выглядит так

21.11.2021, 22:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более 10 лет назад на территории России такое понятие, как мемы, находилось в состоянии зародыша. А если кому-то удавалось сделать удачный кадр или снять ролик, работа моментально становилась вирусной.

Таким образом однажды в сети появилось короткое виде с интервью школьника по имени Никита Литвинков. Сегодня еще многие помнят имя этого забавного парня.

Со дня, когда ролик был размещен в сети, прошло тринадцать лет, и сегодня в глазах этого молодого человека сложно рассмотреть лучики счастья, которыми он светился тогда. Мужчину пригласили на шоу «Реаниматрица» и он рассказал много интересного про свою жизнь.

Мужчина очень изменился внешне. На шоу он появился с пышной прической, в бесформенной одежде и с большим количеством различных ювелирных изделий. Однако парень заметил, что такой наряд одевает только по особым случаям.

Также стало известно, что Никита на данном этапе жизни неравнодушен к алкоголю. Он практически ни с кем не общается, так как предпочитает компанию самого себя.

«Кто-то выбирает алкоголь, чтобы сделать свою жизнь радостней, кто-то прибегает к бутылке, оказавшись в горе. А я выпиваю, потому что так хочу».

Как выяснилось, пристрастие к алкоголю появилось вовсе не внезапно – еще подростком Никита вел всевозможные праздничные мероприятия, где ему приходилось выпивать.

Несмотря на пагубное пристрастие, Литвинков остался верен своему увлечению – музыке. В последние годы мужчина работал концертмейстером. Никита смог получить ипотеку – получив квартиру, мужчина поменял постоянное место жительство, перебравшись в Электросталь. На данный момент он не имеет работы, но каким образом получает доход, парень не захотел.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Назван простой овощ для восстановления лёгких курильщиков

01.04 / АПЛ класса Typhoon – гордость ВМС США

02.03 / Мошенники используют Telegram-ботов в целях шантажа пользователей мессенджера

09.02 / Жириновский раскритиковал Зеленского за слова о российской вакцине: Глупость

25.01 / Скандалы: SSJ100 возвращаются из Ирландии в Россию

29.11 / Авиакомпания “Победа” планирует возобновить рейсы в Германию, несмотря на коронавирус

16.10 / Косметика Thalgo пользуется все большим спросом в Украине

17.07 / Первый смартфон на MediaTek получил ОС Android 11

21.10 / На юго-западе Москвы найден труп старшеклассника

09.04 / Увидев страшный сон о скрытой двери и трупах, женщина наяву обнаружила эту дверь за зеркалом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика