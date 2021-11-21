Мнение: Построение диалогов (2)

Вчера начали тему построения диалогов.

Получилось неплохо. Сегодня давайте продолжим.

Вчера мы выяснили, что любая фраза в диалоге, какой бы короткой и формальной она ни была, всего имеет побудительный мотив.

Потому что речь – инструмент коррдинации совместной деятельности.

В условиях жесткой вертикали никакого диалога вообще нет. Есть приказы и их исполнение.

“Разрешите идти?” – это максимум обратной связи, которую может дать подчиненный.

И да, у этой фразы тоже есть побудительный мотив. Подчиненный побуждает главного отпустить его для исполнения приказа.

Но чем ближе позиции субъектов от вертикальных к горизонтальным, тем актуальней диалог.

Первый спрашивает, второй отвечает, первый уточняет, второй дополняет.

Или первый предлагает, второй уточняет, первый дополняет, второй отвечает.

Чем более горизонтальны позиции субъектов, тем подробней может быть диалог.

Это дает возможность скоординировать совместную деятельность с обеих сторон в равной степени.

Вертикальные позиции – это когда есть заметная иерархия между субъектами.

Горизонтальные позиции – это когда иерархии нет, субъекты на равных.

Собственно, то, что мы называем “границы” зависит от того, насколько хорошо вы видите вертикаль и ее наклон к горизонтали, насколько четко вы определяете ситуативную иерархию и ее размер.

Это самая сложная тема. На этой теме мы всегда спотыкаемся, потому что у большинства людей само слово “вертикаль” или слово “иерархия” вызывают бомбежку короны, пузырение белого пальто и брожение зеленого винограда.

В их бунтарских душах начинают возводиться баррикады, печататься листовки и подниматься революционные знамена.

Иерархия отождествляется с социальной несправедливостью и злоупотреблением доминирующим положением.

На самом деле иерархия – это совсем не то и даже противоположное.

Несправедливость и злоупотребление возникают из-за неверного определения своего места в иерархии.

Бунты возникают, когда формальная власть становится больше фактической или когда, пользуясь правами лидера, человек не справляется с ответственностью.

Вот почему так важно не брать на себя больше, чем вы можете нести.

И это важно не только в политической и социальной жизни, но и в отношениях.

Если вы правильно определили свое место в иерархии, вы берете на себя столько власти, сколько у вас возможностей.

Если вы ошиблись и определили свое место выше, чем оно есть, ваши притязания на власть превращаются в слив ваших ресурсов.

Если вы, например, вообразили себя лидером в коллективе, например в компании друзей, вы можете забронировать на выходные небольшой зал в караоке или в биллиарде, чтобы весело провести выходной. Однако, в выходной окажется, что у друзей другие планы и, чтобы оправдать бронь и поддержать свою корону лидера, вам придется уговаривать их, обещая им развлечение за ваш счет. Так Штурманы становятся лошадьми в короне. Им приходится много вкладываться, чтобы расширить свои возможности.

Каждый раз, когда вы берете на себя власти больше, чем она есть, это будет ударять по вашим ресурсам, в первую очередь по вашему карману.

Если вашего авторитета (СЗ) не хватает для влияния (КП) которое вы вообразили, вы будете компенсировать разницу вложениями (nОЗ).

Каждый Штурман, без исключения, сливает ресурсы, если вовремя не признает отсутствие своего авторитета.

И как только вы правильно определили свое место в иерархии, ваши притязания начинают соответствовать вашему реальному влиянию, вашей реальной власти.

Это позволяет вам действовать в границах и вызывать симпатию, от чего ваша СЗ растет и место в иерархии становится выше.

Место в иерархии связано с величиной КП, а КП, как мы помним, связано со значимостью фигуры (СЗ) и полезностью ее вложений (nОЗ).

Эта мысль некоторым кажется не соответствующей действительности, когда они, например, сравнивают начальника и себя, или себя и прокурора.

Им кажется, что они презирают начальника и его СЗ отрицательная, а полезных вложений от начальника и вовсе нет, он паразит на теле компании, получает много денег, не делает ничего, в отличие от простых служащих. Однако власти начальник имеет намного больше.

Это взгляд рапана из-под БП, ЗВ и короны, искаженный взгляд.

В иерархии компании топ-менеджер занимает ступень, которая связывает его с высшим звеном руководства. Его вложения в общее с вами дело имеют больший удельный вес, поскольку к ним прислушивается генеральный директор, тогда как идей простого служащего он не услышит, и повлиять на его решения они не смогут. Его фигура крупней, то есть СЗ и ОЗ больше, потому что он входит в линейку руководства.

По этой причине он и имеет больше прав.

Когда нашему условному служащему кажется, что его начальник – бездельник и паразит, он оценивает его со своей колокольни, но так, будто он – гендир и его оценки уместны. Это и есть корона.

Реальность состоит в том, что оценивать менеджера может только менеджер на ступень выше. А подчиненный этого менеджера может пользоваться лишь той обратной связью, которая в границах. В разных компаниях и в разных ситуациях право на эту обратную связь может быть разным, но оно никогда не равно праву начальника давать оценки работе подчиненного.

В личных отношениях то же самое.

Вы можете оценивать, направлять и критиковать действия партнера только там, где ваше КП намного больше.

Право координировать и направлять партнера вы имеете только на этом отрезке общего поля.

Там, где ваши КП равны, вы должны вести себя как однолинейные партнеры, четко соблюдая равенство и суверенитет.

Там, где КП партнера выше, вы должны слушаться его, что означает слушать- и выполнять, в той мере, насколько разница ваших КП велика.

Именно это позволит вам держаться в границах.

Везде, где вы вываливаетесь из границ, получается баг.

Хотя мы и делим баги на верхние и нижние, это ни в коем случае не значит, что нижние баги – это недооценка своего КП.

Все баги имеют своей причиной корону, то есть переоценку своего КП.

Только верхние баги возникают от переоценки своей СЗ, а нижние баги от переоценки своего nОЗ.

Училка, Штурман, Ищейка, Выскочка, Жилетка, Доярка – баги, которые возникают, когда вы считаете свою фигуру более значимой для человека, чем она есть. Вы считаете себя авторитетом или кумиром для человека в той или иной сфере и разговариваете с ним из этой позиции.

Ученица, Попрошайка, Оправдашка, Кривляка, Плакса, Кокетка – баги, которые возникают, когда вы считаете свои вложения более важными для человека, чем они есть. Вы считаете, что человек нуждается в ваших ресурсах, тех или иных, и разговариваете с ним из этой позиции.

От недооценки своего КП багов не бывает!

Если вы оцениваете свое КП меньше, чем оно есть, вы не выйдете из границ.

Многие считают, что выход из границ – это косяк, а слив представляют себе, как недооценку себя или своего КП. Это очень большая ошибка. Слив всегда бывает только из-за короны, из-за переоценки своей значимости или значимости своих вложений.

Еще раз повторю: из-за недооценки своего КП ни сливов, ни косяков не бывает.

Количество ходов может сокращаться, если вы видите свое КП меньше, чем есть, но багов не будет.

Вот во вчерашних примерах диалогов мы отметили несколько багов.

Давайте посмотрим, как эти баги коррелируют с переоценкой КП.

Дети обсуждают мам на детской площадке:

“А в-четвертых — наша мама

Отправляется в полет,

Потому что наша мама

Называется — пилот!

С лесенки ответил Вова:

— Мама — летчик?

Что ж такого?

Вот у Коли, например,

Мама — милиционер!

А у Толи и у Веры

Обе мамы — инженеры!

А у Левы мама — повар!

Мама-летчик?

Что ж такого!

— Всех важней, — сказала Ната, —

Мама — вагоновожатый,

Потому что до Зацепы

Водит мама два прицепа”

Одна Выскочка похвасталась мамой-пилотом, причем это было уже “в-четвертых”, то этого было много другого хвастовства.

Вова среагировал на Выскочку небольшой пикой, которая была границах.

В границы эту пику вписало то, что Вова привел в пример не свою маму, а Колину, Толину, Верину, Левину, много других мам. Если бы Вова противопоставил свою маму – это была бы скалка: Выскочка на Выскочку.

И дальше в диалог вступила Ната, со своей Выскочкой, и рассказала, что ее мама – всех важней.

Видите, что такое баг Выскочка?

В данном случае все ребята примерно равны, у всех есть мамы, которые работают на работах, а если бы у кого-то не было мамы, то его сиротство не давало бы никому преимущества по КП, и если у кого-то мама не могла бы работать по причине болезни, это тоже не давало бы никому преимущества по КП.

И когда в ситуации равного КП кто-то заявляет, что имеет преимущество, это Выскочка. Это вызывает насмешки и падение СЗ этого человека. Его КП становится меньше, чем у других, что выражается в том, что теперь при прочих равных он будет вызывать больше антипатии. И если ему будет казаться, что антипатия – следствие зависти, он получит усиление антипатии и, возможно, даже изгнание, то есть его будут отстранять и выдавливать из коллектива.

Может ли быть у кого-то в такой ситуации больше КП?

В ситуации, когда идет речь о мамах – нет. Нельзя хвастаться, а хвастаться мамой нельзя вдвойне.

Можно предположить, что если бы у Наты мама была бы чемпион СССР и все ребята гордились бы знакомством с мамой, она могла бы иметь КП больше, но только до момента, пока откровенно похвасталась бы мамой. Кто понимает почему?

Можно так же предположить, что у кого-то из ребят мама погибла, исполняя профессиональный долг. И в этом случае этот ребенок имел бы КП больше. Он мог бы сказать, что самая важная профессия – это летчик, и все почтительно бы согласились. Вот это фора КП, из-за которой высказывание не было бы Выскочкой. Понятно почему?

Другой пример.

Туристка спрашивает у девочки дорогу:

“Я говорю ей:

— Будь добра,

Скажи,

Где площадь

«Опера»?

— Ах, с удовольствием, мадам,

Наверно, вы туристка?

Ваш путь все время будет прям,

Отсюда очень близко.

Я проводить бы вас могла,

Но, извините, ждут дела…”

Мы говорили вчера, что у девочки баг Оправдашка.

Давайте посмотрим, как это связано с переоценкой КП.

Некоторые думают, что Оправдашка появляется из-за привычки быть слишком участливым и “ставить себя снизу”.

На самом деле Оправдашка, как и все нижние баги, появляется, когда вы уверены в превосходстве КП, переоценивая свои вложения. А происходит это всегда из-за короны.

“Я проводить бы вас могла,

Но, извините, ждут дела…”

Человек, сообщающий это незнакомому, уверен, что в его услугах нуждаются, это раз.

Будь даже это так, отказывать на просьбу, которую вам не озвучили, это косяк. Вы подчеркиваете нужду человека и отказываете ему, извиняясь так, будто он пострадал из-за вашего отказа.

Вы должны быть точно уверены в запросе, чтобы извиняться за отказ. А это бывает в случае, если запрос озвучен или совершенно очевиден. В других случаях важно обойтись без отказа и уж тем более не просить за него прощения.

Девочка ощущает свое преимущество по ресурсам, поэтому просит прощения. В реальности же нет основания думать, что лирическая героиня мечтала слушать ее трескотню, а не гулять в одиночестве, чтобы познакомиться, например, с каким-то мужчиной или предаться своим размышлениям.

“Но, извините, ждут дела…”

Это самое бессмысленное оправдание и это дополнительный косяк Оправдашки.

Уж если называете причину отказа, никогда не называйте туманное “дела”.

“Бегу на работу”, “опаздываю на учебу” – это уважительные причины.

Некие “дела” или “тороплюсь к друзьям”, “спешу в музей” – это не уважительные причины.

То есть отказывать без запроса – выход из границ, а называть причиной отказа что-то формальное или праздное – дополнительный выход из границ. То и другое по отдельности – косяки.

Представьте себя в ситуации, когда вы встретили знакомую на улице и та вдруг сообщает вам:

– Извини, я бы поболтал с тобой, но спешу по делам.

Вы почувствуете, что 1) вас считают бездельником, желающим поболтать абы с кем, 2)извиняются за причиненный отказом ущерб, 3)скрывают от вашего воображаемого любопытства свои дела.

Одной такой фразой можно вызвать серьезное отвращение.

А если мы представим, что это не подруга объясняет подруге, а мужчина женщине, он может почувствовать себя раздосадованной вдвойне.

Но вы должны помнить, что если вам бомбит в ответ на чужие баги, значит у вас плохие границы.

Здесь же вы должны обратить внимание, что оправдывающийся очень переоценивает свое КП, если считает, что должен извиняться за невозможность поболтать (проводить) и описывать причину таким образом.

– У меня дела, – ответ-дистанцирование. Так отвечают на некорректную просьбу, содержащую вектор-косяка.

Не отвечайте так близким и тем более не отвечайте так тем, кто имеет КП больше, а это те, к кому вы обращаете свой запрос.

Неформальный запрос делает КП человека больше.

Понятно почему?

Приведите примеры, когда без запроса – баг, с запросом – не баг.

Причем это касается каждого бага, приведите в пример разные.

И еще разберите куски диалогов, где хорошо видно, как баг связан с переоценкой КП.