Скончалась Народная артистка РФ Нина Русланова

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21.11.2021, 22:02, Разное
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После продолжительной болезни умерла известная актриса Нина Ивановна Русланова.
На данный момент подробности не сообщаются. О смерти Нины Руслановой рассказали в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Актриса стала известная ролями в кинофильмах ” Афоня”, “Кин-дза-дза!”, “Небеса обетованные”, “Зимняя вишня 3” и т.д. Также она известна десятками ролей, сыгранных на театральной сцене. Она озвучивала и мультфильмы.



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