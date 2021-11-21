Скончалась Народная артистка РФ Нина Русланова
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После продолжительной болезни умерла известная актриса Нина Ивановна Русланова.
На данный момент подробности не сообщаются. О смерти Нины Руслановой рассказали в Союзе кинематографистов Российской Федерации.
Актриса стала известная ролями в кинофильмах ” Афоня”, “Кин-дза-дза!”, “Небеса обетованные”, “Зимняя вишня 3” и т.д. Также она известна десятками ролей, сыгранных на театральной сцене. Она озвучивала и мультфильмы.
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