Скончалась Народная артистка РФ Нина Русланова

После продолжительной болезни умерла известная актриса Нина Ивановна Русланова.

На данный момент подробности не сообщаются. О смерти Нины Руслановой рассказали в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Актриса стала известная ролями в кинофильмах ” Афоня”, “Кин-дза-дза!”, “Небеса обетованные”, “Зимняя вишня 3” и т.д. Также она известна десятками ролей, сыгранных на театральной сцене. Она озвучивала и мультфильмы.