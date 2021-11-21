 

Американский генерал – нам нужно догонять Россию и Китай в области гиперзвуковых вооружений

21.11.2021, 22:00, Новости дня
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США нужно догонять Китай и Россию в области гиперзвуковых вооружений, пишет The Hill, ссылаясь на слова генерала армии СЩА Дэвида Томпсона. По мнению экспертов, отставание США заключается в том, что большинство американских гиперзвуковых ракет не разработаны под ядерные боеголовки, что делает процесс их разработки более сложным.


Reuters

Потенциал американских гиперзвуковых ракет «не столь продвинут», как у китайских и российских аналогов, пишет The Hill, ссылаясь на слова заместителя командующего Космическими силами США генерала Дэвида Томпсона. Томпсон признал, что отставание в области развития новейшего типа вооружений может иметь негативные последствия для национальной безопасности.

«Нам нужно быстро догонять, Китай обладает потрясающей гиперзвуковой программой. Такое развитие событий очень беспокоит нас: оно сильно усложняет проблему стратегического предупреждения», — приводит издание слова Томпсона.

Издание напоминает, что в октябре этого года США провели неудачные тесты собственного гиперзвукового оружия. В служебной записке Исследовательской службы конгресса отметили, что причина отставания США от КНР и РФ в области гиперзвуковых вооружений заключается в том, что, «в отличие от китайских и российских, большинство американских гиперзвуковых ракет не разработаны под ядерные боеголовки. В результате американские ракеты требуют большей точности и их разработка технологически более трудная, чем у российских и китайских аналогов».

В записке также сообщалось, что в 2022 году США потратят $3,8 миллиардов на развитие гиперзвуковых ракет. По словам генерала Томпсона, гиперзвуковые ракеты «меняют правила игры» в сфере национальной безопасности.



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