 

В Киеве под Офисом президента призывают уволить Ермака. Трансляция

21.11.2021, 21:56, Новости дня
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Участники акции объявили требование – уволить главу ОПУ Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента Владимира Зеленского, сообщило hromadske.

После акции на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни в честь Дню достоинства и свободы участники пришли к зданию ОПУ, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых участников акции правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет.

Вечером на торговом центре “Глобус” вывесили баннер, на котором изображены Зеленский и Ермак. “Их ложь унижает. Защитим наше достоинство”, – написано на баннере.

видео

Видео: hromadske / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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