 

Умерла российская актриса Нина Русланова

21.11.2021, 21:56, Новости дня
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Он сослался на директора Гильдии актеров кино России Валерию Гущину.

“Директор позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему”, – написал он.

По словам Садальского, Русланова умерла после болезни. Он не уточнил, какое заболевание было у актрисы.

https://www.facebook.com/stas.sadalskij/posts/3764588113766691

Контекст:

Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове Харьковской области. Она не знала своих родителей и выросла в детском доме.

Русланова сыграла почти в 150 фильмах. Наиболее известные – “Афоня”, “Возвращение Будулая”, “Кин-дза-дза!”, “Собачье сердце”, “Завтра была война”, “Зимняя вишня”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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