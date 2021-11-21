 

В полиции заявили, что возле Офиса президента Украины инцидентов не было. Митингующие анонсировали новую акцию 1 декабря

21.11.2021, 21:56, Новости дня
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“Акция продолжалась у стен Офиса президента, обстановка была спокойной, инцидентов не было. В настоящее время акция завершилась, остается несколько десятков участников”, – рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, около 19.00 было недопонимание со стороны участников акции из-за просьбы пройти досмотр на предмет пронесения запрещенных предметов и веществ.

“Те, кто досмотр прошли, беспрепятственно продолжили акцию у Офиса президента”, – добавили в полиции.

Видео инцидента под ОПУ опубликовал в Facebook журналист Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/1099116284237037/

Акцию в честь годовщины начала Революции достоинства в Киеве организовало движение “Рух опору капітуляції”, отмечало hromadske. В частности, ее участники планировали обсудить расследование дела вагнеровцев.

Перед началом акции в центре Киева на торговом центре “Глобус” ее участники вывесили баннер, на котором изображены президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. На баннере написано: “Их ложь унижает. Защитим наше достоинство”.

После мероприятий на Майдане и панихиды на аллее Героев Небесной сотни люди пришли к зданию ОПУ на улице Банковой, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых митингующих правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет. Из-за этого возникали словесные конфликты и толкотня.

Позже правоохранители начали пропускать людей по одному, но с прохождением поверхностной проверки на входе.

Митингующие потребовали уволить Ермака, иначе через 10 дней пообещали начать бессрочную акцию с требованием импичмента Зеленского.

“Страна” сообщила в Telegram, что протестующие на Банковой анонсировали новую акцию 1 декабря.

Контекст:

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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