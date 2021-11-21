 

Найем: Революции не начинаются с одного поста в Facebook, за ними всегда стоят боль и не услышанное отчаяние миллионов

21.11.2021, 21:56, Новости дня
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Каждый год в этот день кто-нибудь обязательно спрашивает, написал бы я тот самый пост. Революции точно не начинаются с одного поста в Facebook, за ними всегда стоят боль и не услышанное отчаяние миллионов.

Но если бы я снова оказался перед компьютером в тот вечер 21 ноября 2013 года, да, я написал бы. И это не упрямство и не бахвальство. Наоборот, с каждым годом в этом ответе все меньше эмоций и больше уверенности.

Оглядываясь только на этот год, я бы мог привести десятки аргументов, почему восемь лет назад мы все сделали правильно. Но я приведу только один, самый очевидный.

Август прошлого года. Выборы и протесты в Беларуси.

Можно много спорить о том, как бы все повернулось, если бы мы не вышли на улицы в тот вечер, 21 ноября; сомневаться в достижениях, которые у нас точно есть или, наоборот, указывать на ошибки и провалы; можно даже проклинать тех, кто, как нам кажется, воспользовался революцией и вспоминать всех негодяев и романтиков.

А можно просто посмотреть, что нам готовили.

Растоптанные права и свободы, вырванные “с мясом” закрученные гайки, выдавленная из страны оппозиция, десятки убитых активистов и журналистов в застенках и еще одно потерянное поколение.

Сегодняшний Минск – это ровно то, что нам готовили, если бы мы не вышли на улицы восемь лет назад и – что еще более важно! – не довели все до конца.

Я не хочу жить в такой стране и, если такая угроза будет, готов выйти на улицу еще раз.

И да, опережая вопрос, грозит ли нам такое, думаю, нет, не угрожает.

Мне кажется, мы как страна и как общество уже получили вакцину от этой болезни. Да, могут быть симптомы, можно даже имитировать какие-то признаки недуга, манипулировать символами или угрожать реваншем. Но по-настоящему назад пути уже нет.

У нас невероятно крутое гражданское общество. Не всегда независимые, но точно свободные СМИ. И в нашей стране уже выросло поколение неимоверно свободных людей, слишком много отдавших за свой выбор, чтобы так просто от него отказаться. У них, у нас у всех хватит сил сказать нет любым попыткам диктовать, а не договариваться.

И вот что еще. В этом году наметилась еще одна логичная тенденция. На восьмой год после революции в публичной дискуссии начали уменьшаться попытки переписать историю Евромайдана и сомнения в том, восемь лет назад мы все сделали правильно.

Сходит пена. Скептики помогают романтикам. Романтики трезвеют и становятся мудрее. А с врагами и оппонентами время само расставляет все на свои места.

С праздником вас.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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