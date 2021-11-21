Мнение: О начале войны: счёт пошёл на недели

Это уже начинает напоминать бородатый анекдот. Вы таки будете смеяться, но… война уже на пороге. У России. Опять…

Но теперь всё не так, как тогда. А уже серьёзно. Потому что серьёзные ребята из серьёзных разведок на этот раз точно не облажаются.

А это уже совсем другое дело!

И обратный отсчёт запущен.

Короче, «Мальбрук (в смысле – Шойгу) в поход собрался». На соседа-супостата.

Итак, разведка #США предупредила европейских союзников о растущей вероятности вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на знакомых с ситуацией американских чиновников. По данным Пентагона, начало российской военной операции увязано с погодой: она может стартовать в течение нескольких недель, когда наступят холода.

В ожидании у моря погоды на границе с Украиной сосредоточены десятки тысяч российских солдат, причем в отличие от апрельского наращивания группировки, на этот раз Вашингтон не склонен считать происходящее блефом. Поэтому директор Национальной разведки США Аврил Хейнс встретилась с руководством #НАТО и чиновниками Польши на этой неделе и предупредила их о возможном вторжении российской армии в Донбасс.

А незадолго до неё на два дня в Москву слетал глава ЦРУ Уильям Бернс. Но редкий для практики двухсторонних отношений визит закончился безрезультатно, утверждают источники CBS. Якобы Уильям Бернс пытался предупредить #Кремль о последствиях возможной украинской операции, но его переговоры, вопреки ожиданиям США, прошли на повышенных тонах и сопровождались спорами.

На данный момент вблизи украинской границы сосредоточена группировка из 92 тысяч российских военных, заявил в интервью Military Times Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Что интересно, ещё в начале ноября украинские разведчики ничего тревожного вблизи границ не видели. Более того, буквально позавчера новый министр обороны Украины Алексей Резников сказал газете Washington Post, что пока неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о нападении. Теперь же, по словам разведчика, российская операция может начаться в январе или феврале 2022 года и стать куда более разрушительной, чем конфликт 2014 года. По другой версии, которую изложил советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович, обострение ситуации на Донбассе и активизация российских войск возможна или на рождественские праздники, или в случае начала спецоперации Китая против Тайваня, ведь западным партнёрам в таком случае будет трудно одновременно реагировать на эти два события.

В доказательство серьёзности угрозы #Украина опубликовала вот такую карту.

И немедленно запросила дополнительную помощь у американской стороны. «Нам нужно больше военной поддержки. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам всё, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно», – сказал Кирилл Буданов о нынешней и обещанной американской помощи Украине. Возможно, в этом желании получить побольше и кроется часть причин, по которым украинские военные теперь громко кричат «Волки! Волки!» «Россия! #Россия!». Другое объяснение может быть связано с желанием отвлечь внимание населения от истинных причин провального начала отопительного сезона в украинских городах и весях. И от мелких гешефтов местных олигархов на закупках угля.

Меж тем у Вашингтона могут иметься собственные причины несколько усилить медийную напряжённость на восточных границах #ЕС, связанные в том числе с формированием новой правящей коалиции в Германии. Чем более «антироссийской» (условно) она будет, тем лучше для евроатлантического партнёрства. Ничего личного, просто классика divide et impera. Но и в Кремле могут быть заинтересованы в том, чтобы всё время держать Украину в тонусе, ожидая, когда украинцы проголосуют за более сговорчивого президента.

И можно было бы начать уже с усмешкой относиться ко всем этим геополитическим играм, кабы не одно «но». Урок истории с мальчиком, кричавшим о волках, состоит в том, что хищники явились как раз тогда, когда пастухи перестали реагировать на его крики – и это обернулось катастрофой. Поэтому в нынешней ситуации все будут вынуждены реагировать на любые проявления угроз, даже если чувствуется их фейковый характер. Что будет растить напряжение и действовать на нервы. А в напряжённой обстановке и незаряженное ружьё может выстрелить…

И сколь ни маловероятным кажется такой вот сценарий «случайной войны», он ведь не исключён полностью? Так стоит ли свеч вся эта война нервов?

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