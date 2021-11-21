Лечение пуще неволи

Жительница Новосибирска обвинила сотрудников ковидного госпиталя в истязании ее 61-летней матери. В больнице назвали женщину «социально неадаптированной».

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

«Вы ударились об тумбочку»

У 61-летней Татьяны Грищенко сахарный диабет, из-за болезни в октябре хирурги больницы № 25 ампутировали ей палец на ноге. Через неделю после выписки у Грищенко поднялась температура, тест показал коронавирус. Так 1 ноября Татьяна снова попала в больницу № 25, но уже в инфекционный госпиталь. И там, по словам ее дочери Натальи Грищенко, над женщиной «начали издеваться».

— В первый же день мама мне позвонила и говорит: «Наташа, меня сейчас будут привязывать, сказали, что я не должна сидеть на кровати, мне надо лежать.

«Еще раз встанешь, мы тебя привяжем», — вспоминает Наталья.

Дочь пациентки сразу же связалась с лечащим врачом, который заверил ее, что в больнице никого не привязывают, максимум что делают — «мягкую фиксацию» (метод фиксации пациентов, как правило — агрессивных, с помощью специальных нетравмирующих накладок. — А. И.).

— Я поверила врачам, что мама на фоне ковида помешалась, что попало делала, поэтому ее, правда, пришлось зафиксировать, — говорит Наталья. При этом гражданка подчеркивает, что ее мама — «лежачая», самостоятельно ходить не может и максимум что она могла делать — это садиться на кровати.

После того разговора у Татьяны Грищенко неделю был отключен телефон. Наталья была на связи с медиками, которые говорили, что у ее матери энцефалопатия головного мозга, появившаяся на фоне коронавируса.

В день выписки 16 ноября телефон Татьяны внезапно включился, гражданка позвонила дочери и стала просить забрать ее из больницы, потому что над ней якобы издеваются. После этого звонка Наталья сразу вызвала такси и поехала в больницу за мамой.

— Маму вывез медбрат. Смотрю на ее ногу и ужасаюсь — там открытая рана, — вспоминает Грищенко. — До этого рана была сухой, а тут кровь течет по ноге. Я схватила влажную салфетку и обмотала ногу, чтоб просто до дома доехать.

Наталья негодует, что матери вылечили ковид, но изуродовали ногу, и теперь гражданка может потерять конечность из-за скопления гноя в ране. При этом лечащий врач уверял Наталью, что за пациенткой следили и делали ей перевязки.

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Татьяна рассказала дочери, что персонал больницы вел себя по отношению к ней грубо: якобы нянечка могла подойти и стукнуть ее коленом в голову, а потом сказать: «Вы ударились об тумбочку». Более того, женщину, по ее словам, постоянно привязывали тугими веревками к кровати и никак не реагировали на ее просьбы — Татьяна говорит, что могла полдня пролежать, мучаясь от жажды.

Сейчас Наталья намерена судиться с медперсоналом, жаловаться в минздрав и силовые ведомства.

Уже 17 ноября Татьяна Грищенко снова попала на скорой в хирургическое отделение 25-й больницы. В беседе с журналистом «Новой» по телефону она подтвердила слова дочери и заметила, что в хирургическом отделении отношение «намного лучше», чем в ковидарии.

— Тут за мной ухаживают и пытаются спасти ногу, — объяснила Татьяна.

«Вела себя деструктивно»

В среду, 17 ноября, Татьяна Грищенко опубликовала в популярном телеграм-канале АСТ-54 Black пост с жалобой на инфекционный госпиталь.

Уже на следующий день прокуратура Калининского района Новосибирска и региональный Следственный комитет заявили о начале проверки в ГКБ № 25. В минздраве ситуацию с Татьяной Грищенко пока не комментируют.

Вечером 18 ноября на обвинения пациентки через пресс-службу областного правительства ответил начальник инфекционного госпиталя больницы № 25 Алексей Мельник. Он заявил, что в больнице уже провели служебное расследование, в ходе которого были опрошены как медики, так и соседи Грищенко по палате.

«За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась, — утверждает Мельник. — Уход и кормление младший и средний персонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы № 25 получают пятиразовое питание».

В больнице подчеркнули, что

Грищенко ранее перенесла два инсульта, из-за которых у нее проявилась энцефалопатия со снижением критики.

«Во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренно выраженного когнитивного нарушения, — продолжает Мельник. — Социально неадаптирована. Кожные изменения [на ноге] являются характерным осложнением сахарного диабета. Изменения были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар, о чем имеется запись в истории болезни. Данные изменения зачастую обусловлены недостаточным уходом и некорректной терапией сахарного диабета».

В больнице утверждают, что во время лечения Грищенко осматривал врач-хирург, который лечил в том числе ее «кожные изменения» на ногах. Мельник подчеркивает, что администрация больницы собирается привлечь родственников пациентки к ответственности за клевету.

Наталья Грищенко в ответ заявила, что ее мама находится в ясном уме.

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

По разные стороны

Громкие разбирательства между пациентами и персоналом 25-й больницы происходят уже не в первый раз. В начале ноября трое новосибирцев рассказали изданию НГС, что их дети, госпитализированные с пневмонией, заразились в отделении внутрибольничной инфекцией, из-за которой малышей начало тошнить. Родители обвиняли в произошедшем персонал больницы, который якобы не соблюдал гигиенических требований, не менял простыни и мыл пол водой без обеззараживающих средств.

Заместитель главврача по педиатрии Светлана Сецкова тогда заявила, что рвота — одно из проявлений вирусной пневмонии.

Сибирячка Алина рассказала «Новой газете», что год назад ее мама лежала в неврологическом отделении 25-й больницы. По ее словам, в отделении также не соблюдались санитарные нормы: палата якобы не проветривалась, а лежачим больным не меняли памперсы.

При этом медицинские работники, с которыми удалось пообщаться журналисту «Новой», встают на сторону персонала. Они уточняют, что при ковиде даже самые спокойные пациенты иногда становятся «буйными». Поэтому

сотрудники инфекционных госпиталей действительно порой вынуждены привязывать больных к кроватям — «чтобы они элементарно не срывали с себя маски с кислородом».

— Пара синяков от инъекций и немного содранной кожи на локтях это ужасно, а то, что родственники [Татьяны Грищенко] диабет не лечили и довели до ампутации, — это их не волнует, — негодует один из медиков.

Алена Истомина, специально для «Новой»

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