 

Мнение: Схема воздушного патрулирования ВКС РФ и НОАК

21.11.2021, 21:34, Разное
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Схема 3-го воздушного потрулирования бомбардировщиков ВКС РФ и НОАК.

Источник: Colonel Cassad



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