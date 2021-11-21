Тартан в стиле панк: романтичная рубашка с рюшами и другие осенние наряды, полные индивидуальности и стиля

Тартан – это принт, образованный из перекрещивающихся под углом девяносто градусов горизонтальных и вертикальных полос. Его еще называют шотландской клеткой или просто шотландкой. В этом осенне-зимнем сезоне шотландка в тренде. Ее преимущество заключается в удивительной способности подстраиваться под любой стиль. Шотландская клетка хороша как в классических, так и в уличных образах. Она уместна даже в стиле панк.

Из Средневековья в современность

Узор тартан, который в период Средневековья использовался для различия шотландских кланов, постепенно из национального принта превратился в атрибут бунтарской моды.

В 70-х клетка стала отличительной чертой одежды панков. Благодаря коллекциям дизайнера Вивьен Вествуд шотландка стала составляющей альтернативной моды.

На какие же клетчатые вещи стоит обратить внимание этой осенью и зимой?

Пиджак

Многие знаменитости (от Мэрилин Монро и Брижит Бардо до Курта Кобейна) носили наряды в шотландскую клетку. Сейчас клетчатый узор снова в моде.

Актуальны пиджаки удлиненного кроя. Смелые модницы могут носить их качестве платья с плотными колготками.

Чтобы придать образу немного брутальности, комбинируйте клетчатый пиджак с кожаными аксессуарами, например, черной кепкой. Дополните лук черным шейным платком.

Рубашка с рюшами

Этой осенью и зимой актуальны рубашки в шотландскую клетку. Их можно вписать в офисный лук с брюками прямого кроя или юбкой-карандаш.

Шотландка сама по себе выглядит сдержанно, поэтому вещи необычного кроя или с декором не будут смотреться чересчур вычурно. Актуальны клетчатые рубашки с интересной драпировкой, рюшами и прочим декором.

Рубашка с рюшами выглядит романтично и вписывается в образ в стиле панк. Дополните лук кожаными брюками, чокером с шипами и грубыми ботинками.

Юбки и брюки

Если вы хотите сделать образ интереснее, надевайте юбки или брюки с принтом тартан. Для аутфитов в стиле кэжуал выбирайте сочетание с однотонной рубашкой, водолазкой или свитером. Чтобы лук выглядел цельно, подбирайте верх, который по цвету сочетается с клетчатым узором.

Предпочитаете стиль панк? Комбинируйте клетчатую юбку или брюки с кожаным топом либо блузой. Блузу желательно выбирать не с рубашечным воротником, который отсылает к офисному стилю, а с воротником-стойкой.

Комплекты в осенних тонах

Пожалуй, нет ни одного дизайнера, который бы не включил тартан в свою осеннюю коллекцию. На подиуме были представлены вещи с таким принтом в различных расцветках.

Конечно, первую скрипку играли осенние цвета: горчичный, коричневый, желтый. Приветствуются различные вариации одного цвета, хотя предпочтение все же стоит отдать теплой цветовой гамме.

Стильно смотрятся наряды, выдержанные в теплой осенней гамме. К примеру, вы можете сочетать твидовый топ и жакет с одинаковым клетчатым принтом. Такой комплект можно дополнить желтыми однотонными брюками.

Добавьте луку немного оригинальности с помощью аксессуаров. Черная кепка выгодно вписывается в желто-коричневый лук. Мягкая коричневая сумка гармонично сочетается с цветом клетчатого принта на жакете и топе.