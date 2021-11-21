 

Девятиклассница из Вольска родила дочку от 42-летнего друга родителей

21.11.2021, 21:28, Новости дня
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В городе Вольске Саратовской области 15-летняя девушка родила ребенка от 42-летнего знакомого своих родителей, суд за сексуальную связь с несовершеннолетней вынес обвинительный приговор 42-летнему приемщику металла Сиявушу Мамедову.

«Выяснилось, что девушка крутит любовь мужчиной, который ей годится в отцы. Он женат, детей нет. В 2018 году вышел на свободу, отбыв 10 лет за убийство. Занимался приемкой металла, в частном доме держал скотину. Сексуальный контакт с несовершеннолетней произошел на его территории», – рассказал порталу «Вольск.ру» информированный источник, проживающий в поселке.

Отмечается, что в отношении Мамедова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста). Изначально мужчина отрицал свою вину, но генетическая экспертиза доказала его отцовство. Девятиклассница от него родила девочку.

Вольский районный суд признал Мамедова виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней и приговорил к одному году условно.

Ранее глава управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева сообщила, что в регионе самой молодой матерью в 2021 году стала 14-летняя девочка. За интимную связь с 13-летней Любой на три года колонии осудили 23-летнего курьера.



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