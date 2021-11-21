 

Карпин решил руководить сборной РФ в стыковых матчах ЧМ-2022

21.11.2021, 21:28, Новости дня
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Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит возглавлять национальную команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Для меня вопрос закрыт. Положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все, готовимся к «стыкам». Может быть мои сомнения еще три дня назад не до конца были развеяны, но уже надо было обсуждать решения», – сказал Карпин в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу», передает РИА «Новости».

Он добавил, что у него «есть автоматически продленный контракт. Зачем меня уговаривать? Я сомневался в себе. Все. Ни в контракте, ни в чем-то еще. Готов ли я на это? Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах, особенно после неудач. Все ли я сделал (правильно)?! Может, надо было сделать вот так, в следующей игре подготовить вот так. Я считаю, что это нормально».

Ранее Карпин допустил, что может покинуть команду еще до стыковых матчей. Также он назвал своей виной поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Напомним, футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Таким образом, потерпев поражение, РФ на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.



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