Возле офиса Зеленского протестующие подрались с полицией

В Киеве на Банковой улице участники акции в память о погибших на Майдане начали стычку с полицией.

«Участники акции не успокоились после первых попыток и снова пытаются опять прорваться к Офису президента. Над толпой разносится «Зелю геть (прочь)!». К силовикам со стороны Офиса президента подтягивается подмога», – информирует «Страна.ua».

Отмечается, что участники шествия пришли к Офису президента с Майдана, где проходил молебен в память погибших. Они потребовали от полицейских, которые стоят перед территорией ОП, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи участников акции так как сегодня день Достоинства и свободы. Участники протеста не хотели показывать личные вещи правоохранителям и кричали «пропускай».

В марше принимает участие около 500-700 человек, среди них – большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Они растянули баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

Ранее у офиса Зеленского произошло столкновение националистов с полицией.