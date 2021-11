Мнение: Доля привитых в больницах, искусство заголовка на Си-Эн-Эн и антиковидные бордели

1. Минздрав по-прежнему ленится собирать и публиковать централизованную статистику по числу заболевших ковидом среди привитых и непривитых. А ведь эти данные могли бы переубедить многих скептиков. Вот что смогли накопать журналисты РБК, опросив полтора десятка регионов:

https://www.rbc.ru/society/10/11/2021/618a8cf89a79473c3692ea67

Регионы раскрыли число попавших в больницы с COVID среди привитых.

Среди россиян, госпитализированных в регионах с COVID-19, до 18% привитых, в основном у них легкая и среднетяжелая формы заболевания. Умерших — доли процента, у большинства были хронические болезни, сообщили региональные власти.

РБК опросил представителей органов власти и здравоохранения регионов, какое количество привитых попало в больницы с коронавирусом.

В Подмосковье сообщили, что сейчас в областных инфекционных стационарах находятся 10’335 человек, 82% не были вакцинированы от COVID-19. Из регионов, которые предоставили подобные данные, в Подмосковье назвали наибольшее количество госпитализированных привитых — 18%.

В других регионах из общего числа госпитализированных с коронавирусом привитых было:

12% — в Белгородской области;

12% — в ХМАО;

10% — в Новгородской области;

10% — в Вологодской области;

8–10% — в Санкт-Петербурге;

8,8% — в Приморском крае (региональный департамент информационной политики прислал ответ на запрос после публикации материала. — РБК);

5–7% — в Башкирии;

не более 5–7% — в Калужской области.

О не более чем 1% привитых среди заболевших в больницах сообщили в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе. В Кировской области, где из числа попавших в стационары выявили 3% привитых, отметили, что «вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой и среднетяжелой формах течения заболевания».

«Случаи госпитализации полностью привитых двумя компонентами вакцины от коронавируса пациентов в столичные стационары — единичны», — сообщили РБК в Департаменте здравоохранения Москвы.

Эти данные в очередной раз подтверждают, что болеют в основном непривитые. Несколько удивляет столь серьёзный разброс цифр, но тут надо учитывать, что и доля привитых по регионам также отличается в разы (равно как и общая доля заболевших коронавирусом).

Ещё один важный момент: тяжёлых и среднетяжёлых больных часто перевозят в больницы других городов и регионов, где мест больше и оборудование лучше (во многих городах давно уже закончились места):

https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/20/na-kovid-my-bolshe-ne-ezdim

Возможно, этим и объясняется высокий показатель привитых больных в Московской области. Успешно привитые в стационар попросту не попадают, либо не требуют серьёзного ухода и долго не задерживаются; напротив, те, кому вакцина не помогла из-за проблем с иммунитетом или хронических заболеваний, кто заболел тяжело, в итоге часто оказываются в регионах, где есть места и дорогостоящее оборудование.

Если кто-то ещё не успел ознакомиться, вот подробный разбор 20 основных антипрививочных мифов:

https://scinquisitor.livejournal.com/196208.html

Активные антипрививочники, тем временем, продолжают пополнять списки жертв коронавируса. В Челябинске от ковида недавно умер гомеопат, выступавший против масок и прививок:

https://echochel.ru/news/v-chelyabinske-ot-kovida-skonchalsya-vrach-antiprivivochnik/

2. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, разбирает методы работы американских журналистов на примере телекомпании Си-Эн-Эн:

https://a-nikolov.livejournal.com/535913.html

Вот материал со стартовой страницы сегодняшнего сайта CNN:

https://edition.cnn.com/travel/article/cdc-very-high-risk-travel-destinations-november-1/index.html.

Заголовок статьи выглядит так: World’s largest country moves to CDC’s highest risk travel category [Самая большая страна в мире попала в категорию высокого риска для путешествий по оценке Центра по контролю и профилактике заболеваний США]. Формулировка, которая ясно указывает на руку мастера: читателю должно как минимум стать интересно прочесть начало статьи, чтобы понять, какая страна имеется в виду — самая большая по территории (Россия) или по населению (Китай, что было бы неточным употреблением прилагательного large — но в американском варианте английского, да ещё и газетном, такое может быть запросто).

Любопытный читатель получает разъяснение в первом абзаце — это Россия. Тут же следует справка — какую огромную территорию она занимает. <…>

С удовольствием отмечаю, что у этой статьи есть два несомненных достоинства, которые выгодно отличают её от большинства материалов CNN, посвящённых России. Во-первых, в ней нет фактических отклонений от реальности. Говоря попросту, в ней нет вранья, распространяемого умышленно или по невежеству. Ссылка же на «рейтинг» именно CDC (Американский центр предотвращения и контроля за распространением болезней), а не любого другого центра, вполне корректна: канал американский — следовательно, имеет все основания считать американский рейтинг самым главным и правильным. Во-вторых, сделана по крайней мере некая попытка продемонстрировать объективность: в процитированном куске, с которого начинается статья, прямо сказано, что Россия — не одна такая; вместе с ней на «уровень 4» передвинута также вполне себе цивилизованная страна Бельгия (чуть ниже перечислены все четыре страны, которым был повышен «уровень опасности» — это еще Словакия и Буркина Фасо).

Словом, эту статью можно было бы даже посчитать радующим душу примером того, что и CNN способен иногда работать в соответствии с собственным своим претенциозным слоганом «The Most Trusted Name In News» [Самый вызывающий доверие бренд в СМИ]. Сделать это, однако, мешает одна ма-аленькая деталь.

Те немногие, кому хватит терпения добраться до самого конца этой статьи, описывающей (в соответствии с заголовком) попадание России в список стран с самым высоким риском (т.е. в которые очень-очень рекомендуется не ездить ни в коем случае), с некоторым удивлением обнаружат, что в этом списке «уровня 4» сейчас находится почти 80 стран. Прописью: восемьдесят. Включая, например, Австрию, Швейцарию, Ирландию, Великобританию и др.

У редактора были практически неограниченные возможности для формулировки заголовка, который реально отражал бы содержание статьи. Просто для примера:

— Еще четыре страны включены в «категорию высокого риска»

— Количество стран «категории высокого риска» приближается к 80-ти

— CDC рекомендует воздержаться от поездок еще в четыре страны мира

— CDC расширяет список стран «четвертого уровня»

Если очень хочется почему-то упомянуть в заголовке именно Россию — ну вот, пожалуйста ещё варианты, тоже вполне нейтральные.

— Россия присоединилась к Великобритании, Австрии и Швейцарии в списке стран, куда не рекомендуется ездить

— Страна, первой создавшая вакцину от коронавируса, признана «страной высокого риска».

и т.д., и т.п., и др.

Я могу не задумываясь предложить двадцать, тридцать, сорок вариантов заголовка для этой статьи, каждый из которых будет вполне объективно отражать её содержание. Ни один из них, увы, не мог бы быть использован для статьи на сайте CNN. Интересно, кто-нибудь догадывается, почему?

Попробуйте предположить, какой процент читателей сайта CNN дочитает (притом внимательно) этот материал до конца и после этого сделает вывод, CDC рекомендует вообще не ездить в большинство стран, и Россия в этом смысле ничем не отличается от прочих.

А какой процент — осторожно предположу, что, возможно, несколько больший — прочтёт только заголовок (плюс, возможно, первые два абзаца статьи) — после чего сделает некий совсем иной вывод.

3. Помните анекдот про похотливую девушку и комсомольца, который искал трудности? Он стал реальностью, вот только не в России, а в Германии. Цитирую из письма читателя:

В Берлине ослабили антиковидные меры и заново открыли бордели. Но:

https://www.berlin.de/corona/_assets/downloads/2021-11-11_10-aend_3-infschmv-gb.pdf

а) клиент должен быть привит или иметь справку, что он переболел;

б) весь персонал должен привиться, переболеть или делать тест ежедневно;

в) запрещаются «сексуальные практики в непосредственной близости от лица»;

г) приём возможен только по предварительной записи;

д) все клиенты должны быть зарегистрированы (поскольку это постковидное требование, я на 99% уверен, что нужно оставить своё имя, телефон и домашний адрес);

е) во время предоставления сексуальных услуг персонал и клиенты не должны снимать маску стандарта FFP2.