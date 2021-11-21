Ученые рассказали о связи группы крови с подверженностью заболеваниям

Шведские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили динамику заболеваемости населения в разрезе принадлежности пациентов к разным группам крови. Выяснилось, что последний фактор может являться одной из предпосылок для возникновения того или иного недуга.

В процессе исследования ученых, представляющих Каролинский институт (Швеция), была изучена база данных, включающая информацию о состоянии здоровья более пяти миллионов жителей этой скандинавской страны. Исследовались все факторы, послужившие причиной болезням, при этом принималась в учет и группа крови пациентов, а также её резус-фактор. В итоге медики смогли найти связь между группой крови и 49 заболеваниями, а также влияние на здоровье резус-фактора. Наиболее масштабной выборкой заболеваний стали сердечно-сосудистые болезни – наибольший риск их развития имелся у людей со второй и третьей группой крови.

К слову, вторая группа крови может быть и позитивным фактором: так, у людей с таким маркером, камни в почках развиваются реже, чем у остальных. Также экспертами была выявлена закономерность, характерная для беременных женщин – у представительниц прекрасного пола, имеющих первую группу крови с положительным резус-фактором, при подготовке к рождению ребенку весьма вероятно появление гипертонии. Материалы научной работы были опубликованы eLife.

Источник: www.medikforum.ru