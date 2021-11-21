 

CBS News – разведка США предупредила Европу о вероятном «вторжении России на Украину», когда начнутся холода

21.11.2021, 21:04, Новости дня
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Разведка США предупредила европейских союзников о возможном вторжении РФ на Украину в ближайшие несколько недель, пишет CBS News. Причём вероятность этого самого вторжения, по мнению американской стороны, возрастает по мере наступления холодов.


Wikimedia

Представители американской разведки предупреждают европейских союзников о потенциальном военном вторжении РФ на Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания, пишет CBS News со ссылкой на анонимные источники.

Издание отмечает, что вторжение «зависит от погоды» и может произойти «в ближайшие несколько недель».

Десятки тысяч российских военнослужащих сосредоточились на границе с Украиной, причём произошло это спустя всего несколько месяцев после схожей ситуации, наблюдавшейся весной этого года, считает CBS.

Но в отличие от весеннего наращивания войск, которое было расценено как демонстрация силы, сейчас представители американской разведки предупреждают, что нынешнее сосредоточение войск, возможно, проводится в рамках подготовки к фактическому вторжению в Донбасс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс внимательно следит за «большой и необычной концентрацией российских войск» у границы с Украиной.

«Существует срочная необходимость, чтобы РФ продемонстрировала прозрачность в отношении этого наращивания вооружённых сил, провела деэскалацию и снизила напряжённость», — заявил Столтенберг после встречи с уходящим канцлером Германии Ангелой Меркель.



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