 

Der Spiegel – в Вене 35 тысяч человек вышло на протест против карантина

21.11.2021, 21:04, Новости дня
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Митинг в Вене против карантина и обязательной вакцинации собрал 35 тысяч человек, пишет Der Spiegel, ссылаясь на данные австрийской полиции. Издание отмечает, что в демонстрации принимали участие представители неонацистского движения и прочих праворадикальных организаций.


Reuters

На фоне растущего уровня заражений коронавирусом правительство Австрии ввело в стране жёсткий карантин, а также анонсировало введение обязательной вакцинации с 2022 года, пишет Der Spiegel.

Тысячи австрийских граждан выступили с протестом против таких мер, пишет издание. Согласно данным полиции, демонстрация против карантина в Вене собрала 35 тыс. человек. Один из официальных представителей венских стражей правопорядка заявил, что атмосфера на демонстрации была «накалённой».

Как пишет Der Spiegel, протестующие всё время скандировали слово «свобода». Кто-то из участников нёс плакаты с лозунгами «нет вакцинации», «довольно значит довольно» и «долой фашистскую диктатуру». По данным австрийских СМИ, среди протестующих были замечены участники неонацистских группировок и других праворадикальных движений.

Несколько человек было задержано полицией, пишет издание: одной из причин задержания было несоблюдение антикоронавирусных мер. Как отмечает Der Spiegel, к протестам, помимо прочих, призывала ультраправая Австрийская партия свободы (АПС). Лидер партии Герберт Кикль, сам находящийся на карантине, записал видеообращение к участникам протеста.

Перед митингом противники вакцинации распространяли в соцсетях теории заговора о «тайных мероприятиях по вакцинации», организованных правительством, пишет Der Spiegel. К примеру, в соцсетях распространили слух о том, что митингующих могут поливать «жидким Пфайзером» с вертолётов. 



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