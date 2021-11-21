Притула: Украинцы сделали все возможное, чтобы приблизить страну к Европе. К сожалению, нельзя сказать то же самое о власти

И в 2004 году и в 2013–2014-м украинцы сделали все возможное, чтобы приблизить нашу страну к Европе.

Когда нужно было, выходили, стояли, ночевали, дрались за свое будущее. К сожалению, нельзя сказать то же самое о власти.

И после 2004-го, и после 2014-го было упущено немало возможностей для развития страны. Даже в вопросе восстановления справедливости – и там было сопротивление, саботаж и подковерные игры.

Предыдущая властная команда так и не смогла наказать виновных в расстреле людей.

Новая команда начала охотно набирать к себе причастных к преступлениям против майдановцев.

Пока в МВД работают стрелявшие по невооруженным людям как в тире, пока на Банковой сидят люди, которые это все оправдывали, пока в парламенте сидят те, кто пытался ввести в Украине диктатуру, точку в этих событиях ставить рано.

Эта история еще не окончена.

Ведь Майдан стоял и за справедливость. А ее пока у нас недостаточно.

Источник: Сергій Притула / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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