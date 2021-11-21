“Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь”. Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ

По словам 50-летней ведущей, первый инцидент произошел, когда она была совсем юной и подрабатывала в разных редакциях.

“Был какой-то праздник, причем в отеле, и там вся редакция, все было очень круто. И вот когда уже доходит до момента, когда все разогреты, мне старшие коллеги-женщины говорят: вот, мол, сюрприз тебя ждет в комнате. Заводят в комнатку и закрывают двери. А в этой комнате главный редактор, который мне достаточно четко дает понять, чего он от меня хочет. А я в тот момент уже была замужем, потому что я рано вышла замуж. И я впадаю в такой ступор…” – вспомнила Соколова.

По ее словам, от испуга и шока она начала беспрерывно говорить.

“Я оказалась в комнате с мужчиной, который в два раза старше меня и который достаточно четко показывает, что он хочет. Это не дошло, скажем так, до заламывания рук, но это было очень четко сказано… У меня был абсолютный внутренний ступор. Я как заведенная начала повторять: “Я не могу. Я не могу! Я замужняя! Вы можете меня уволить”. Наверное, я с таким напором и силой тарабанила это ему беспрерывно, что он как-то дал заднюю. Он остановился, я в этот момент моментально выскочила”, – рассказала Соколова.

Она добавила, что после ее ждал еще больший шок, потому что под дверьми ждали те самые коллеги-женщины, которые ее завели в комнату с главным редактором.

“Когда я выскочила, меня ждал больший шок, потому что под дверьми стояли вот эти старшие коллеги, которые были очень удивлены. Они сказали: “Оксана, это же твой шанс, как ты можешь?” И это выглядело: мол, тебя же выбрали любимой женой, а ты отказываешься”, – рассказала Соколова.

Она подчеркнула: тогда поняла, что подобные ситуации – норма для этой редакции и что она “не первая и не последняя девочка”, которую поставили в такую ситуацию.

Соколова вспомнила еще один схожий случай, который произошел с ней намного позже. И там, по словам ведущей, тоже свою роль сыграли женщины-коллеги, которые сначала усадили ее в авто с “начальником”, а после внезапно из него вышли. Телеведущая отметила, что уже наученная прошлым опытом быстро поставила “начальника” на место.

“Когда я вышла из авто, вновь была “прекрасная встреча” со старшими коллегами, которые мне сказали: “Ну, мы тебе дали шанс”, – вспомнила Соколова.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Контекст:

Соколова родилась в Черкассах 13 мая 1971 года. Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Телекарьеру начала как редактор Черкасского областного телевидения. В 2000 году пришла на телеканал ICTV. Сейчас возглавляет там департамент публицистических проектов.

В 2004-м Соколова сделала перерыв в телекарьере и стала пресс-секретарем тогдашнего генерального прокурора Украины Геннадия Васильева. Спустя год, после его отставки, вернулась на ТВ.

Телеведущая дважды была замужем. Со вторым супругом, политтехнологом Андреем Демартино Соколова развелась в 2021 году. От первого студенческого брака у нее есть сын Всеволод, он живет и работает в Бельгии.

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