 

Мнение: Безответственные утверждения о войне на Украине

21.11.2021, 20:40, Разное
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Примечательно, что про будущую большую войну на Украине болтают прежде всего именно США.Уж несколько месяцев как рассказ про "Путин нападет" не сходит с передовиц мейнстримовых СМИ с подачи американских политиков и генералов, а также их марионеток из НАТО.
С обязательными оговорками, что если это произойдет, то США этого не хотели.

Источник: Colonel Cassad



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