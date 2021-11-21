Мнение: Безответственные утверждения о войне на Украине
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Примечательно, что про будущую большую войну на Украине болтают прежде всего именно США.Уж несколько месяцев как рассказ про "Путин нападет" не сходит с передовиц мейнстримовых СМИ с подачи американских политиков и генералов, а также их марионеток из НАТО.
С обязательными оговорками, что если это произойдет, то США этого не хотели.
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Источник: Colonel Cassad
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