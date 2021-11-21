НИЦ Гамалеи провел эксперимент по одновременному использованию прививок от гриппа и COVID

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в центре провели эксперимент и вкалывали одновременно прививки от гриппа и коронавируса.

«Мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Логунова, в этом случае ученые увидели значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при таком совместном применении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.