 

НИЦ Гамалеи провел эксперимент по одновременному использованию прививок от гриппа и COVID

21.11.2021, 20:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в центре провели эксперимент и вкалывали одновременно прививки от гриппа и коронавируса.

«Мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Логунова, в этом случае ученые увидели значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при таком совместном применении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Дорогу из Киева в аэропорт “Борисполь” закроют до 20 августа

20.11 / Das Erste – убийство норок в связи с коронавирусом стоило кресла датскому министру

13.09 / В Лос-Анджелесе неизвестный тяжело ранил двух полицейских. Трамп потребовал смертной казни для преступника

20.04 / Партия Меркель поддержала Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии

24.06 / Меркель: Евросоюз должен наладить прямой контакт с Путиным

14.11 / СБУ принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе – Баканов

17.07 / Стипендии в РФ предложили повысить до уровня МРОТ

05.05 / «Звёздные войны» стали коммерческой машиной ещё до Disney

25.11 / “Ноль промилле”. В Минске медики и журналисты устроили акцию протеста в поддержку задержанных коллег

18.01 / Подозреваемому в госизмене генерал-майору СБУ Шайтанову продлили арест до марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика