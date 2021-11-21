 

Названы сроки внедрения назальной вакцины от COVID в России

21.11.2021, 20:34, Новости дня
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Назальная вакцина от коронавируса на основе «Спутника V» будет внедрена в практику в ближайшее время, сообщил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером)», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет. 



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