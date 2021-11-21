 

Выяснились подробности убийства мужчины, чей труп выпал из багажника после ДТП в Ленобласти

21.11.2021, 20:34, Новости дня
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Задержанные по делу об убийстве петербуржца, тело которого вылетело из багажника после ДТП на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили, что убили мужчину из мести, одного из них якобы побили несколькими днями ранее.

«Двоих подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника на «Сортавале», задержали около десяти вечера 20 ноября в доме по улице Большая Зеленина в Петербурге. Один из них, 23-летний, жил на чердаке этого дома, второй – 26-летний уроженец Луганской области – составлял ему компанию. Оба безработные», – информирует 47news. 

Отмечается, что по данным следствия, 20 ноября в гараже на улице Лабораторной они напали на 50-летнего уроженца Еревана Аркади Казиняна. По предварительным данным, оба напавших были в состоянии алкогольного опьянения и для того, чтобы вывезти тело, позвали знакомого. Перед тем, как уехать, подозреваемые подожгли гараж.

Причиной совершенного преступления стало то, что погибший несколькими днями ранее якобы избил одного из подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения с отбойником на трассе А-121 «Петербург – Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти.



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