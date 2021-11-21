 

Для обуздания инфляции в России введут продуктовые карточки

21.11.2021, 20:31, Разное
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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что население вносит свой вклад в раскрутку инфляции. По её словам, риски роста цен создаются за счет действий потребителей, связанных с высокими инфляционными ожиданиями. Поэтому для борьбы с инфляцией необходимо ограничить спрос.

С 1 декабря 2021 года в РФ вводятся карточки на основные социально-значимые товары: хлеб, молоко, мясо, спички, бензин и т.д. Отпуск этих товаров без изъятия товарных карточек будет запрещён, нарушители подвергнутся штрафам. При неоднократном нарушении порядка отпуска товаров первой необходимости будут возбуждаться уголовные дела по статье “Мошенничество”. Порядок ведения отчётности по использованным карточкам поручено разработать правительству в десятидневный срок.

Типография “Гознак” уже приступила к печати первого тиража продуктовых карточек. Минэкономразвития обещает снабдить всю территорию страны карточками к 1 декабря.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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