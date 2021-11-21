 

Мнение: Охота на прокурора

21.11.2021, 20:30, Разное
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Как молдавский политический джокер Александр Стояногло сумел настроить против себя оба крыла республиканской элиты.

В Молдове отстранен от должности и отправлен под домашний арест генеральный прокурор страны Александр Стояногло. Против него возбуждено сразу пять уголовных дел, объединенных в одно производство. Президент Молдовы Майя Санду направила в Высший совет прокуроров (ВСП) обращение с просьбой начать процедуру оценки деятельности Александра Стояногло в должности генерального прокурора.

Накануне рассмотрения президентского обращения специальные корреспонденты «Новой» Ирек Муртазин и Арден Аркман отправились в Кишинев разобраться, как Александр Стояногло, назначенный на должность генпрокурора страны 29 ноября 2019 года, сумел настроить против себя как пророссийскую политическую элиту страны, так и сторонников евроинтеграции в высших эшелонах власти Молдовы.


Генеральная прокуратора Молдовы. Фото: Арден Аркман / «Новая»

Выборы президента Молдовы осенью прошлого года и досрочные выборы депутатов парламента, прошедшие 11 июля 2021-го, в очередной раз продемонстрировали, что страна расколота. Сторонники сближения с Россией и те, кто выбрал путь евроинтеграции, бьются друг с другом в публичном поле и в закулисье — посредством интриг. Ни у одной политической силы в Молдове нет абсолютного большинства, так что в информационном поле страны сосуществуют телекомпании и издания, придерживающиеся самых разных, порой диаметрально противоположных точек зрения на текущие события. Однако отстранение от должности и арест генпрокурора молдавская пресса восприняла на редкость единодушно. Разброс мнений оказался не очень широким. От «давно пора» — до сдержанной безоценочной констатации цепочки событий: освобождение из тюрьмы одиозного бизнесмена Вячеслава Платона — обвинение Стояногло в получении от него взятки — отстранение генпрокурора от должности, арест, суд…

Стояногло практически никто не поддержал, не попытался разобраться, где в предъявленных ему обвинениях правда, а где сведение счетов за его работу на посту генпрокурора без оглядки на политические расклады. Шутка ли сказать: Стояногло договорился до открытых обвинений молдавских политических тяжеловесов (из обоих враждующих лагерей) в возможной причастности к двум самым громким уголовным делам последнего десятилетия — хищении из бюджета страны миллиарда долларов и участии в выводе 22 миллиардов долларов из России.

ПОДРОБНОСТИ

Эта публикация, похоже, вызовет недовольство, как прозападной политической элиты Молдовы, так и пророссийской. Но что есть, то есть, Александр Стояногло настроил против себя всех. Тем, что начал серьезно копаться в уголовных делах, которые, казались бы, уже были готовы к списанию в архив, чтобы кануть в лету…

Источник: Ирек Муртазин



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