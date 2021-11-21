Мнение: Телевизор против холодильника, конфискация у прокурора и борьба со спамерами

1. В новой Свинье мы с Кримсональтером обсуждаем наезд прокуратуры на Инстаграм, борьбу телевизора с холодильником и план президента Байдена по стимулированию экономики Китая. К посту прикреплена вырезка из видео. Полный выпуск (и другие выпуски, которых в открытом доступе нет вовсе) можно найти вот здесь:

https://sponsr.ru/greenpig

2. У бывшего прокурора из Люберец конфискуют имущество на 750 млн рублей. За 18 лет прокурор вместе с женой официально заработали только 12 млн. Следствие решило, что остаток суммы — это взятки.

Разумеется, прокурор не был дураком, он записывал земельные участки на родственников и подставных лиц, а на часть денег покупал дорогие вещи типа наручных часов. Не помогло — при минимальном желании следователей все эти «хитрости» раскрываются по щелчку пальцев. В том числе и по той причине, что коррупционер за свою карьеру обычно наживает себе массу врагов, которые охотно помогают следствию, указывая, где конкретно копать:

https://lenta.ru/news/2021/11/19/tombulov/

Теперь коррупционерам сложнее, чем в девяностые. Раньше был выбор — или получать маленькую зарплату за опасную и тяжёлую работу, или воровать, зарабатывая огромные деньги.

В наше время выбор стал другим. Или получать достойную зарплату на статусной должности, или рисковать дважды, сначала воруя, а потом пытаясь легализовать наворованное.

3. Хобби сознательных граждан – борьба со спамерами. Цитирую пост на Хабре:

https://habr.com/ru/post/580906/

Я радуюсь, получая спам – ведь у меня появляется новая возможность пополнить бюджет любимой страны (откуда берутся деньги на пенсии старикам, больницы, школы, домики для уточек и вот это вот все). Каждое полученное от спамеров сообщение я аккуратно пересылаю в ФАС, давая ей возможность пополнить бюджет на лишние 100-500 тысяч рублей, а потом наслаждаюсь материалами «расследований», проливающих свет на грязную подноготную «солидного бизнеса» и его подельников. Вранье, подтасовка документов и далее со всеми остановками – наслаждайтесь!

А. АО «Банк Русский Стандарт», названивавший мне в попытке впарить кредит путем воспроизведения предварительно записанной рекламы.

«В соответствии с письменными пояснениями АО «Банк Русский Стандарт» поступление спорного телефонного звонка связано с технической ошибкой при наборе номера. Так, при осуществлении телефонного звонка на абонентский номер <…>, владельцем которого является клиент АО «Банк Русский Стандарт», работником Банка, осуществляющим телефонный набор номера, была допущена ошибка в одной цифре и как следствие — ошибочно произведен звонок на номер <…>.»

Враки не помогли – АО «Банк Русский Стандарт» было признано виновным в рассылке спама с отягчающим обстоятельством – с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки). <…>

Г. Вечно закрывающийся Sunlight развратным (мое оценочное суждение) женским голосом пытался заманить перед 8 марта на очередную ликвидацию продукции погадок китайской ювелирной легкой промышленности, хотя у меня нет ни бульдозера, ни экскаватора, а вместо этого устроившее игру в детектив на разбирательстве в ФАС.

«В соответствии с письменными пояснениями ООО «Солнечный свет», абонент с телефонным номером <…> не числится в базе клиентов Общества, и Обществом спорный телефонный звонок не осуществлялся. Из пояснений ООО «Солнечный свет» следует, что спорный телефонный звонок осуществлен ПАО «Вымпелком» самостоятельно в рамках договора № № 775728198 от 23.11.2020, заключенного с ООО «Солнечный свет».»



Дальше следует пространный экскурс в интимную жизнь земноводных и пресмыкающихся, названную услугой «Адресный спам» «Таргетированные голосовые звонки» («Билайн» продает подборку номеров своих абонентов, а Sunlight спамит по ним), а также попытка «Билайна» соврать, что абонент соглашался получать спам, честно-честно, вот только доказательства мы утратили армейским способом (см. ниже, кейс № 6).

Не прокатило, не фартануло: в рассматриваемом случае из совокупного толкования представленных в материалы дела договоров установлено, что рассматриваемый телефонный звонок осуществлен именно ООО «Солнечный свет». Со всеми вытекающими: признать виновным в распространении спама с отягчающими в виде автоматического дозвона.

Д. «Юла» в лице ООО «Мэйл.ру» решила напомнить о своем существовании спамом на электропочту.

«В рамках дела ООО «Мэйл.ру» представлены письменные пояснения, согласно которым спорная реклама была направлена заявителю ошибочно.» Аналогичные враки услышал и Роскомнадзор, рассматривавший жалобу на незаконный оборот ООО «Мэйл.ру» моих ПД. В обоих случаях ООО «Мэйл.ру» было признано нарушителем законов («О рекламе» и «О персональных данных») со всеми вытекающими.

А теперь сеанс разоблачения магии, вернее – объяснения «ошибки» ООО «Мэйл.ру». Года два назад я зарегистрировался на «Юле» и буквально на следующий день удалил свой аккаунт (тот ещё квест был, пришлось переписываться со службой поддержки, которая на просьбу удалить аккаунт отвечала: а почему?) Аккаунт удалили, а адрес электронной почты у «Юлы» остался и вот как-то сам собой, по ошибке, попал в их спам-базу. К вопросу о прекращении обработки ПД по требованию субъекта, ага.

Е. И на закуску – мое любимое: как «Билайн» слал мне SMS-спам от своего лица и врал ФАСу, что я сам об этом просил.

«ПАО «Вымпелком» представил образец бланка Договора, действовавшего на момент заключения договора с заявителем ввиду утери Договора № <…>. ПАО «Вымпелком» ссылается на то, что указанный выше бланк Договора о заключении услуг связи Билайн содержал графу, в которой было указано, что абонент согласен на получение рекламной информации от ПАО «Вымпелком» и третьих лиц. Данное условие содержало альтернативный вариант — графу «не согласен», в которой при отсутствии у абонента желания получать рекламы, он имел возможность поставить соответствующую отметку.»



Но не все так просто, т.к. я уже это проходил: «заявителем в материалы дела была представлена копия Договора № <…>, в которой отсутствовала вышеупомянутая графа «не согласен на получение рекламной информации», более того у заявителя при заключении и подписании данного Договора отсутствовала возможность проставить «галочку» о несогласии на получение какой-либо рекламы, в том числе от ПАО «Вымпелком».»

Перевожу на понятный: ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») потеряло (или говорит, что потеряло) свой экземпляр договора с абонентом и представило в ФАС подделку – форму договора, которая якобы заключалась в то время со всеми клиентами, но у меня-то копия договора сохранилась и в ней все иначе. Этот фокус «Билайн» пытался провернуть в ФАС минимум дважды и ни разу он ещё не получался, но они упорные, они пытаются.

Мораль

А мораль простая: если бизнес непорядочен в чем-то одном (рассылает спам), то он непорядочен в целом – будет выкручиваться, сваливать вину на других, врать контрольно-надзорным органам, прикрываться шарашками-однодневками и поддельными документами.

Вот ссылка на пошаговое руководство по борьбе со спамом, с образцами заявлений и прочей необходимой информацией:

https://ifap.ru/library/book636.pdf