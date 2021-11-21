Дефицит витамина D может замедлить процесс похудения

Ученые выяснили, что может затруднять процесс похудения. По их словам, человеку порой сложно сбросить лишние килограммы из-за дефицита витамина D.

Зимой люди обычно проводят время в помещении, поэтому на них не попадают солнечные лучи. Они становятся менее активными, поэтому происходит изменение в метаболических процессах. В результате снижается скорость потери веса. В ходе проведенных исследований удалось доказать, что нехватка витамина D тесно связана с ожирением. Дефицит наблюдается из-за неправильного рациона и отсутствия воздействия солнечного света.

При ожирении распространено состояние стеатогепатит. При нем затрудняется активация витамина D в организме. Избыток лептина, в свою очередь, стимулирует механизм насыщения, а это негативно влияет на продуцирование элемента. Витамин D часто задерживает в жировой ткани, поэтому организм уменьшает его использование.

Питание не должно быть обезжиренным. Диетологи советуют отдавать предпочтение растительным жирам. Витамин D содержится в сливочном масле, яичном желтке, молоке. Если уровень данного вещества в организме низок, то стоит начать принимать добавки, дозировку необходимо согласовать с лечащим врачом.

Источник: inosmi.ru