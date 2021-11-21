 

Дефицит витамина D может замедлить процесс похудения

21.11.2021, 20:12, Разное
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Ученые выяснили, что может затруднять процесс похудения. По их словам, человеку порой сложно сбросить лишние килограммы из-за дефицита витамина D.
Зимой люди обычно проводят время в помещении, поэтому на них не попадают солнечные лучи. Они становятся менее активными, поэтому происходит изменение в метаболических процессах. В результате снижается скорость потери веса. В ходе проведенных исследований удалось доказать, что нехватка витамина D тесно связана с ожирением. Дефицит наблюдается из-за неправильного рациона и отсутствия воздействия солнечного света.

При ожирении распространено состояние стеатогепатит. При нем затрудняется активация витамина D в организме. Избыток лептина, в свою очередь, стимулирует механизм насыщения, а это негативно влияет на продуцирование элемента. Витамин D часто задерживает в жировой ткани, поэтому организм уменьшает его использование.

Питание не должно быть обезжиренным. Диетологи советуют отдавать предпочтение растительным жирам. Витамин D содержится в сливочном масле, яичном желтке, молоке. Если уровень данного вещества в организме низок, то стоит начать принимать добавки, дозировку необходимо согласовать с лечащим врачом.

Источник: inosmi.ru



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