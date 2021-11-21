 

“Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры”. Брежнева показала средний палец

21.11.2021, 20:06, Новости дня
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“Запись на ноготочки. Завтра свободно с 0.01”, – подписала видео 39-летняя певица.

Ролик за несколько часов набрал больше 700 тыс. просмотров.

“Это КМ такую песню написал, с таким названием”, – предположил dimosflash, имея в виду Константина Меладзе – российского продюсера и супруга Брежневой. “Новый уровень”, – ответила подписчику Брежнева.

“Сексуальный ангелочек”, – написал sskorpion777.

“Не понимаю, почему наш народ восхищается какой-то глупостью Веры”, – удивилась na_dia5923.

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A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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